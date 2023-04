Sawicki: Do majówki porozumienie PSL-Polska 2050

Uspokoiła się cała nagonka i wojna na rzecz jednej listy (…) Mam nadzieję, że teraz opozycja będzie mogła swobodnie przygotowywać się do wyborów. My praktycznie jesteśmy gotowi - powiedział na antenie Radia Plus Marek Sawicki z PSL, były minister rolnictwa.