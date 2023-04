Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 406 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W środę do Polski przyjeżdża Wołodymyr Zełenski, a w Moskwie spotykają się Aleksandr Łukaszenko i Władimir Putin.

Agencja Reutera rozmawia z Aleksem, tłumaczem bez doświadczenia wojskowego, który przechodzi szkolenie wojskowe w tajnym ośrodku szkoleniowym na Ukrainie. Aleks wchodzi w skład jednej z nowych brygad szturmowych formowanych na Ukrainie w celu rozpoczęcia zapowiadanej na wiosnę kontrofensywy.



- Chcę, aby ta wojna skończyła się tak szybko, jak to możliwe. Mam nadzieję, że brygada uderzeniowa sprawi, że stanie się to znacznie szybciej - mówi Aleks w rozmowie z agencją Reutera.



Ze względów bezpieczeństwa rozmówca agencji nie podaje jej swojego nazwiska.



Nowe brygady, formowane przez MSW, będą walczyć ramię w ramię z regularnymi jednostkami ukraińskiej armii, wspieranymi przez nowe, zachodnie czołgi podstawowe i tysiące żołnierzy wyszkolonych na poligonach państw Zachodu.

Brygady Szturmowe tworzone przez MSW, powstają w ramach Gwardii Narodowej, Policji i Państwowe Służby Granicznej.



Szef MSW Ukrainy, Ihor Kłymenko przekonuje, że Ukraina ma jeszcze znaczący potencjał mobilizacyjny. Do służby w brygadach szturmowych mają zgłaszać się kobiety, osoby bez przeszkolenia wojskowego, ale też byli policjanci i funkcjonariusze.



- Ich celem jest wyzwolenie Ukrainy - mówi Kłymenko o ochotnikach - Piszemy wspaniałą historię naszego kraju na wiele przyszłych dekad - dodaje.



Rekrutacja do brygad szturmowych rozpoczęła się na początku lutego.

2,5 proc. Tylu żołnierzy nowo tworzonych brygad szturmowych to kobiety

Kłymenko zapowiedział, że szkolenie cywilów bez doświadczenia wojskowego wymaga do czterech miesięcy, ale byli policjanci i żołnierze mogą zostać wyszkoleni w dwa miesiące.



Brygady szturmowe podlegają MSW, tak jak np. Pułk Azow, który wsławił się obroną Mariupola i zakładów Azowstal w pierwszych miesiącach wojny.



Kłymenko wskazuje, że 2,5 proc. członków nowo formowanych brygad to kobiety. - Nasze kobiety są wystarczająco patriotyczne, silne i nienawidzą wroga niemniej niż mężczyźni, chcą służyć - podkreśla.



Do służby w brygadach zgłosił się m.in. Dmytro, który zaciągnął się do armii w 2022 roku, ale został wysłany na granicę z Naddniestrzem, by chronić ją przed ewentualnym rosyjskim atakiem. W tamtym rejonie nie toczą się jednak walki, a Dmytro - cytowany przez agencję Reutera - mówi, że "chce zemsty". - Musimy się zemścić za wszystkich naszych rodaków, za zamordowane dzieci - podkreśla.