Korespondencja z Brukseli

Ostatnia przeszkoda na drodze do rozszerzenia sojuszu została pokonana wraz z ratyfikacją akcesji Finlandii przez parlament Turcji. Minister spraw zagranicznych przywiózł we wtorek do Brukseli oficjalny dokument w tej sprawie i przed kwaterą główną NATO zawisła flaga 31. już państwa członkowskiego.

– To dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, dla bezpieczeństwa krajów nordyckich i dla całego NATO – powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny paktu północnoatlantyckiego.

Finlandia złożyła wniosek o akcesję razem ze Szwecją w maju 2022 r., niespełna trzy miesiące po inwazji Rosji na Ukrainę. Przez dekady dumne ze swojej neutralności oba kraje nordyckie uznały, że w obliczu agresywnego zachowania Rosji znacznie bezpieczniejsze będą wewnątrz sojuszu.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Z Finlandią w NATO jesteśmy silniejsi Niezależnie od moskiewskiej propagandy o prowojennych nastrojach na Zachodzie, geostrategiczny wniosek z poszerzenia NATO jest jeden: Europa otrzymuje dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, a Polska silnych sojuszników w swoim regionie.

Przyjęcie nowego państwa do NATO wymaga jednomyślności, czyli w tym wypadku ratyfikacji przez 30 państw. 28 zrobiło to od razu i już właściwie we wrześniu 2022 roku Finlandia i Szwecja mogłyby wejść do NATO. Ale z decyzją wstrzymywały się Węgry, co postrzegano jako wywieranie presji na wypłatę zamrożonych unijnych funduszy, oraz Turcja, która krytykuje Szwecję za pobłażania organizacjom kurdyjskim, uznanym przez Ankarę za terrorystyczne. Ostatecznie Węgry ustąpiły. Natomiast Finlandia, która wcześniej nie chciała zostawiać Szwecji w tej rozgrywce, zgodziła się na rozdzielenie pakietu, umożliwiając tureckiemu parlamentowi ratyfikację jej członkostwa. NATO ciągle ma nadzieję, że Szwecja stanie się 32. członkiem jeszcze przed szczytem sojuszu zapowiedzianym na 11–12 lipca w Wilnie.

Zyski sojuszu

Finlandia przez dekady nie chciała dołączyć do NATO, mimo poczucia zagrożenia ze strony Rosji. – Mamy silną kulturę politycznego realizmu i tradycyjnie podkreślano utrzymywanie dobrych relacji z Rosją i nieprowokowania jej. Byliśmy przekonani, że najlepsze dla stabilności Finlandii jest nieaplikowanie do sojuszu wrogiego wobec Rosji – mówi „Rzeczpospolitej” Matti Pesu, ekspert Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Z czasem jednak była coraz bliżej sojuszu, organizowała wspólne ćwiczenia wojskowe, aż ostatecznie agresja Rosji na Ukrainę zmieniła nastawienie opinii publicznej i klasy politycznej.

Czytaj więcej Polityka Petteri Orpo, kandydat na premiera Finlandii: Musimy się ocknąć po tym, co zrobiła Rosja Trzeba stworzyć fundusz Wolności Ukrainy. Będzie to sygnał dla Ukrainy, że będziemy im pomagać. Ale i do Putina, że Unia się nie podda, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba – mówi kandydat na premiera Finlandii Petteri Orpo.

Uczestnictwo w NATO to gwarancje bezpieczeństwa dla Finlandii, ale na przyjęciu tego niezbyt ludnego kraju Europy Północnej zyskuje też sojusz. – Finlandia będzie dawcą netto, a nie konsumentem netto bezpieczeństwa NATO – uważa Bruno Lete, ekspert GMFUS.

Podobnie uważają inni. – Fińska armia jest jedną z najlepszych w Europie, szczególnie jeśli chodzi o wojska lądowe – mówi Harry Nedelcu, ekspert think tanku Rasmussen Global.

Przypomniał, że już od lat 90. ubiegłego wieku wiele państw zachodnich traciło zainteresowanie dla tej formacji wojskowej, uważając, że w wojnie przyszłości nie będzie ona odgrywać znaczącej roli. Finlandia jako państwo neutralne, posiadające długą granicę lądową z odwiecznym wrogiem, musiała siły lądowe umacniać.

Po drugie, istotny jest aspekt strategiczny. NATO podwaja swoje granice lądowe z Rosją, co jest szczególnie istotne dla państw Europy Północno-Wschodniej. Zyskuje też dostęp do przestrzeni powietrznej Finlandii, jej lotnisk i portów morskich, z czego szczególnie się cieszą państwa bałtyckie. Wreszcie ważna jest wymowa polityczna tego wydarzenia. – Putin chciał mniej NATO przy swoich granicach, a dostanie go więcej – zauważa Nedelcu.

Putin już nie widzi zagrożenia

Jak może odpowiedzieć Rosja? Eksperci nie spodziewają się żadnych gwałtownych wydarzeń. – Ciekawe, że rok temu Putin ostrzegał, że zdecydowanie odpowie na przyjęcie Finlandii do NATO. A jak ta decyzja stała się nieuchronna, to powiedział, że nie widzi żadnego zagrożenia dla Rosji – zauważa Bruno Lete. Nie bez znaczenia jest z pewnością fakt, że Finlandia nie zamierza gościć u siebie ani sił innych państw NATO, ani infrastruktury wojskowej sojuszu. Rosja nawet jakby chciała, żadnego pokazu siły na granicy z Finlandią urządzić nie może, bo większość swoich sił wojskowych ma uwięzionych w Ukrainie.

Teraz kluczowe jest przyjęcie Szwecji do NATO. – Z punktu widzenia bezpieczeństwa Finlandii jest to niezbędne. Potrzebuje ona dla pełnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO dostępu sojuszu do szwedzkiego terytorium, do szwedzkiej przestrzeni powietrznej – mówi Matti Pesu. Według niego to ciągle realny scenariusz, które może się zrealizować po wyborach w Turcji zapowiedzianych na maj. Na razie politycy w tym kraju działają w trybie kampanijnym i opłaca im się twarda postawa wobec Szwecji w kontekście kurdyjskim.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne MSZ Rosji: Przystępując do NATO, Finlandia popełniła historyczny błąd Rosja twierdzi, że przystąpienie Finlandii do NATO jest niebezpiecznym historycznym błędem, który osłabił bezpieczeństwo w regionie, zwiększył ryzyko konfliktu i zmusił Moskwę do podjęcia środków zaradczych.

Traktat północnoatlantycki, zwany też waszyngtońskim, który jest aktem założycielskim NATO, został podpisany w 1949 roku przez 12 państw: USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Holandię, Belgię, Luksemburg, Danię, Norwegię, Portugalię i Islandię. W 1952 roku dołączyły Turcja i Grecja, w 1955 roku – Niemcy, a w 1982 roku – Hiszpania. W 1999 roku doszło do historycznego rozszerzenia o byłe państwa Układu Warszawskiego – Polskę, Węgry i Czechy. Już w XXI wieku nastąpiła seria czterech rozszerzeń: najpierw o państwa Europy Wschodniej i byłego ZSRR, a następnie o państwa bałkańskie.