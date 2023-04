- Rok temu, przed rosyjską agresją na Ukrainę, byłem w Kijowie, żeby wspierać Ukraińców. Wiedzieliśmy, że Rosjanie zaatakują, ale Zełenski mówił, że Ukraińcy będą walczyć - wspominał Duda na początku swojego wystąpienia.

Prezydent wyraził dumę i zadowolenie z wizyty Wołodymyra Zełenskiego, a także Ołeny Zełenskiej, na ręce której złożył wyrazy szacunku dla ukraińskich kobiet.

Duda przywitał Zełenskiego jako bohatera wolnego świata - odważnego przywódcę, który nie ugiął się przed silniejszym wrogiem, ale zainspirował swój naród do obrony, a światu pokazał prawdę o Rosji.

Andrzej Duda do Wołodymyra Zełenskiego: jesteś bohaterem wolnego świata, ale dla nas jesteś wielkim przyjacielem Polski.

Prezydent przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi, gdy ówczesna głowa państwa mówiła o silnych przywódcach Europy Wschodniej. - Miał rację. Oto jeden z nich jest teraz z nami.



Andrzej Duda podkreślił, że Ukraina, walcząc już ponad 400 dni, walczy także o wolność Europy. A to, że Putin nie osiągnął żadnego swojego strategicznego celu, jest sukcesem ukraińskiego narodu.

Duda: Dziękuję za powszechny zryw solidarności

Polska, tak jak wielu innych sojuszników Ukrainy, stara się jak najszybciej dostarczyć jej to, czego potrzebuje do walki z najeźdźcą. - My, Polacy, doskonale pamiętamy, co to znaczy walczyć o swój kraj, dlatego na każdym kroku apelujemy o większe i szybsze wsparcie dla Ukrainy - mówił Duda.



Prezydent szczególny nacisk położył na podziękowaniach dla tych, którzy od pierwszego momentu nieśli pomoc Ukraińcom, uciekającym przed wojną. Podziękował Polakom, którzy otworzyli domy przed uchodźcami, samorządom, które organizowały na nowo życie milionów Ukraińców.



- Dziękuję za ten wielki, powszechny zryw niepodległości - powiedział prezydent.

Jasny przekaz do Rosji: Już nigdy nas nie skłócicie

Prezydent podkreślił, że wielkie narody w najważniejszych momentach historii potrafią przekroczyć największe dzielące ich różnice i razem patrzeć w przyszłość.

Jesteśmy wielkimi narodami i nie boimy się rozmów o najtrudniejszych tematach historii.

- A my jesteśmy wielkimi narodami i nie boimy się rozmów o najtrudniejszych tematach historii - nasze relacje będziemy budować w oparciu o prawdę i wzajemne zaufanie - mówił Duda. - Dlatego wspólnie wysyłamy jasny sygnał do Rosji: Już nigdy więcej nie uda się wam nas skłócić. Już nigdy nie uda się wam nas podzielić.



Andrzej Duda o polityce ustępstw wobec Rosji: Wydała zatrute owoce

Prezydent podkreślił, że w miarę jak coraz częściej pojawiają się "rady" o podjęciu jak najszybciej rozmów pokojowych, należy przyjąć do wiadomości, że to Ukraina będzie decydować, kiedy i na jakich warunkach będzie prowadzić pokojowe negocjacje,

Duda zaznaczył, że trwająca agresja Rosji na Ukrainę jest efektem polityki ustępstw i uległości wobec Rosji, którą prowadziło wielu europejskich przywódców.

- Dlatego prawa do samodzielnych decyzji Ukrainy co do jej przyszłości Polska, jako jej najbliższy sąsiad, będzie strzec - mówił Duda. - A jedyne warunki, jakich światowi liderzy powinni domagać się od Rosji, to całkowite wycofanie wojsk z terytorium Ukrainy. Nie ma mowy o żadnym negocjowaniu ponad głowami Ukraińców.

Zełenski: Nie ma już takiej siły, która przeważyłaby nad braterstwem ukraińskim i polskim

- Witaj Warszawo! Witaj Polsko! Wielki narodzie polski, wielki narodzie ukraiński, ramię w ramię, połączeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy - powiedział po polsku Wołodymyr Zełenski. - Jestem wdzięczny wszystkim obecnym tu i tym, którzy mnie słuchają w całej Polsce. Jestem wdzięczny każdemu Polakowi za braterstwo - rozpoczął prezydent Ukrainy swoje wystąpienie.

Ukraina toczy walkę o swoją niepodległość i bezpieczną Europę, i tej walki nie da się wygrać częściowo.

Prezydent Zełenski zapewnił, że Ukraina toczy walkę o swoją niepodległość i bezpieczną Europę, a tej walki nie da się wygrać częściowo.



Zełenski po polsku zacytował słowa Mazurka Dąbrowskiego - "co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy", a także historyczne przesłanie papieża Jana Pawła II: "Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi".

- Będziemy rządzić na naszej ziemi. Za każdym razem, kiedy ukraińska flaga wraca na należne jej miejsce, a rosyjski agresor ucieka, wzmacnia się także flaga polska - powiedział Zełenski. - Niebiesko-żółty i biało-czerwony będą zawsze silniejsze od wrogiego, niebiesko-biało-czerwonego trójkoloru.

Prezydent Zełenski podziękował wszystkim Polakom i samorządom, polskiej władzy, ale szczególny nacisk położył na podziękowanie dla Rzeszowa, Przemyśla i innych miast i miasteczek południowo-wschodniej Polski, które przyjęły na siebie pierwszy ciężar fali przerażonych uchodźców z Ukrainy.

- Kieruję do was słowa wdzięczności. Nie ma już takich momentów, kiedy bylibyśmy osobno. Ukraińskie i polskie serca biją za jedną wolność i wzajemną niepodległość naszych państw. Nasz wspólny dom. Zwyciężymy - mówił Zełenski.

Dodał, że Rosja nie wygra z Europą, kiedy Ukrainiec i Polak stoją ramię w ramię, a im ki: im więcej wolności będziemy mieli, im więcej wolności będzie wokół nas, tym więcej będzie gwarancji dla sprawiedliwości.

- Chwała Ukrainie. Chwała Polsce - zakończył Zełenski.



Wspólne wystąpienie na Zamku Królewskim to ostatni punkt wizyty ukraińskiej pary prezydenckiej w Polsce. Ci, którzy nie weszli na Zamek, mogli wystąpienie oglądać na telebimach wystawionych na Placu Zamkowym.



Wcześniej Wołodymyr Zełenski spotkał się z Andrzejem Dudą, który wraz z małżonką przywitał prezydencką parę Ukrainy.

W Pałacu Prezydenckim Zełenski podziękował głowie państwa i władzom Polski oraz wszystkim Polakom za udzielenie pomocy od pierwszej chwili rosyjskiej napaści. Prezydent Ukrainy został odznaczony Orderem Orła Białego.



Prezydent Zełenski złożył wieńce przed grobem Nieznanego Żołnierza i pomnikami ofiar katastrofy smoleńskiej.



Następnie Wołodymyr Zełenski i delegacja ukraińskiego rządu spotkała się z premierem Morawieckim i przedstawicielami jego gabinetu.



W KPRM podpisano memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy, a także porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji kaliber 125 mm.

Podpisana tez została umowa dotycząca 100 polskich rosomaków, które dla Sił Zbrojnych Ukrainy kupią wspólnie Stany Zjednoczone i Unia Europejska.