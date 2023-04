Wołodymyr Zełenski przybył dziś do Polski z oficjalną wizytą. Towarzyszy mu Pierwsza Dama Ukrainy, Ołena Zełenska. Andrzej Duda i prezydent Ukrainy będą rozmawiać m.in. o tym, jak zachować jedność i wsparcie Zachodu dla Ukrainy.

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego wizyta Zełenskiego „nie zmieni losów świata”. - To jest taka "kropka nad i" w relacjach polsko-ukraińskich (...). Myślę, że ona nie zmieni losów świata, tak nie będzie - stwierdził.

Zdaniem Kwaśniewskiego, wizyta przypieczętuje dobre i tak relacje prezydentów Polski i Ukrainy. - Oni już się spotykali, rozmawiali przez telefon. Ja myślę, że oni mają dobre relacje. Doceniam ten gest Dudy, który zresztą zaprosił Zełenskiego z małżonką przed wojną. Myślę, że oni mieli okazję porozmawiać bez zahamowań. Sądzę, że to będzie dalszy ciąg rozmów - powiedział.

Zdaniem byłego prezydenta Duda powinien wykorzystać okazję i porozmawiać z Zełenskim o "trudnych tematach". Zasugerował, że warto byłoby uprzedzić przywódcę Ukrainy, że niektóre polskie ugrupowania będą przed wyborami "sprzedawać" antyukraińskie hasła. - Na miejscu prezydenta podjąłbym trudne tematy. Historia nie, ale zboże już tak. Polska wchodzi w trudny moment przedwyborczy, dlatego wszystkie partie będą zaostrzały stanowiska - powiedział Kwaśniewski. - Trzeba więc zdjąć jak najwięcej ukraińskich tematów, żeby one nie mogły być eksploatowane przez niektóre partie - myślę tu o Konfederacji. Oni sprzedają takie hasła, jak: "Ta wojna nie jest nasza". To jest próba odwrócenia od tragedii w Ukrainie - dodał.

Kwaśniewski powiedział także, że „trzecia wojna światowa się może wydarzyć”. - Eskalacja wojny Putina jest możliwa. Na ile można wierzyć, że Putin wycofał się – nawet wobec chińskich ostrzeżeń – z myśli o wykorzystaniu broni atomowej, tego nie wiemy. Ukraińcy mówią o kontrofensywie i odbiciu zabranych terenów, łącznie z Krymem, ale też nie wiemy, jaka będzie reakcja rosyjska - stwierdził.

Jak ocenił Kwaśniewski, decyzja o przyłączeniu się Finlandii i Szwecji do NATO najlepiej pokazuje, że rozrost konfliktu zapoczątkowanego przez Putina jest możliwy. - Decyzje Finlandii i Szwecji są historyczne, bo porzucają koncepcję neutralności, do której były przyzwyczajone. Oni po prostu wiedzą, że dalsza eskalacja wolny może doprowadzić do zagrożenia ich państw - powiedział. - Mniej może, ale na pewno wojna może być zagrożeniem dla krajów bałtyckich, ale Polski, Rumunii, gdzie jest udzielana pomoc i dochodzi o przerzutów broni. Nie chce straszyć wojną, ale taki scenariusz też jest - dodał.

Były prezydent został też pytany o to, czy Rosja kiedykolwiek wycofa się ze swoich imperialnych planów i w przyszłości dołączy do NATO. - Nie sądzę, ten moment minął. Jak Rosja miała rzeczywistych liberałów, to była szansa, że pójdzie w stronę demokracji, gospodarki wolnorynkowej, ale przez 22 lat rządów Putina on to wszystko zniweczył - ocenił. - Rosja jest krajem rządzonym przez Putina i oligarchów. (...) Ja tego nie dożyję na pewno, ale może kiedyś. To musi być wielka edukacja w Rosji, by zrozumieć, że ta wojna była taktycznym błędem - podkreślił Kwaśniewski.