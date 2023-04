Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 407 24 lutego 2022 roku Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. 6 kwietnia dwudniową wizytę w Turcji rozpoczyna Siergiej Ławrow - szef rosyjskiej dyplomacji ma rozmawiać z szefem MSZ Turcji o "sposobach pokojowego rozwiązania" wojny na Ukrainie.

Helsinki poinformowały o kontrakcie dzień po wejściu do NATO.



"Proca Dawida" znacząco rozszerzy zasięg operacyjny fińskiej obrony przeciwlotniczej - czytamy w oświadczeniu fińskiego resortu obrony.

- Ten kontrakt da nowe możliwości Fińskim Siłom Obronnym w zakresie przechwytywania celów na dużych wysokościach. Jednocześnie realizujemy długoterminowy, ambitny rozwój możliwości obronnych Finlandii w nowym środowisku bezpieczeństwa - powiedział minister obrony Finlandii, Antti Kaikkonen.

"Proca Dawida", system produkowany przez koncern Rafael Advanced Defense Systems, jest w stanie przechwytywać rakiety i pociski na odległość od 40 do 300 km. Izrael wykorzystuje ten system od 2017 roku. Stanowi on środkowy poziom izraelskiej, wielowarstwowej obrony przeciwrakietowej, na którą składa się też Żelazna Kopuła, przeznaczona do przechwytywania pocisków krótkiego zasięgu oraz systemy Strzała 2 i 3, które mają przechwytywać pociski balistyczne.

O pozyskanie "Procy Dawida" stara się też Ukraina, która chciałaby wykorzystać ten system do zwalczania rosyjskich pocisków i dronów.



Finlandia graniczy z Rosją na odcinku liczącym ponad 1 300 km. Po agresji Rosji na Ukrainę Helsinki zerwały z wieloletnią polityką neutralności i zdecydowały się wystąpić w maju (wraz ze Szwecją) z wnioskiem o akcesję do NATO. Finlandia formalnie została członkiem NATO 4 kwietnia, Szwecja nadal czeka na ratyfikację decyzji o jej przystąpieniu do Sojuszu przez Węgry i Turcję.