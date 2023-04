Po spotkaniu z Macronem Xi wezwał Ukrainę i Rosję do wznowienia rozmów pokojowych i znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu.



Pałac Elizejski podał, że rozmowa między przywódcami była "szczera i konstruktywna". Chiny przedstawiły ją jako "przyjazną" i "głęboką".

Macron wzywał Xi, by ten naciskał na Rosję w celu przestrzegania prawa międzynarodowego w zakresie nieproliferacji broni jądrowej. To nawiązanie do wypowiedzi Władimira Putina, który zapowiedział rozmieszczenie rosyjskiej, taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi, która nie posiada takiej broni i nie jest mocarstwem atomowym.



Xi stwierdził, że wszystkie kraje muszą szanować zobowiązanie do niekorzystania z broni atomowej. Mówił też, że "wojna atomowa nie powinna być prowadzona", nie wymieniając jednak przy tym z nazwy Rosji. Wezwał natomiast społeczność międzynarodową do "powstrzymania się od działań, które mogłyby doprowadzić do dalszego pogłębienia kryzysu, a nawet do tego, by wymknął się on spod kontroli".