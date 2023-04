Iga Świątek zabrała głos w sprawie wojny na Ukrainie. Odwołała się do II wojny światowej

- Wiem, że to mała rzecz, bo jesteśmy tylko sportowcami, małym kawałkiem na świecie, ale czuję, że sport jest dość ważny i sport zawsze był wykorzystywany w propagandzie. To jest coś, co było rozważane na początku, tenis tak naprawdę nie poszedł w tym kierunku, ale teraz byłoby to dość niesprawiedliwe dla rosyjskich i białoruskich zawodników, ponieważ ta decyzja powinna być podjęta rok temu - dodała.

Świątek przyznała, że rozmawia z innymi zawodniczkami w tej sprawie. W jej ocenie po stronie ATP i WTA zabrakło w tej kwestii przywództwa.

- Czuję, że tenis, od początku, mógł zrobić trochę więcej w pokazywaniu wszystkim, że tenisiści są przeciwko wojnie - mówiła Świątek.

- Czuję, że mogliby zrobić więcej, aby przedstawić ten punkt i powiedzieć swoje poglądy, a także pomóc nam radzić sobie trochę lepiej w szatni, ponieważ atmosfera tam jest dość napięta - dodała.

O rosyjskich i białoruskich graczach Świątek powiedział: "To nie jest ich wina, że mają taki paszport, ale z drugiej strony wszyscy mamy jakiś wpływ i czuję, że cokolwiek, co pomogłoby powstrzymać rosyjską agresję, powinniśmy iść w tę stronę, jeśli chodzi o decyzje, które podejmują federacje"

- Łatwo jest to powiedzieć, ale kiedy stajesz przed ludźmi twarzą w twarz, to jest trochę inaczej. Uścisnąłem rękę na przykład Darii Kasatkinie. Ona otwarcie powiedziała, że jest przeciwna wojnie i jej marzeniem byłoby, aby wojna się skończyła - mówiła polska tenisistka.