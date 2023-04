Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 407 24 lutego 2022 roku Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. 6 kwietnia dwudniową wizytę w Turcji rozpoczyna Siergiej Ławrow - szef rosyjskiej dyplomacji ma rozmawiać z szefem MSZ Turcji o "sposobach pokojowego rozwiązania" wojny na Ukrainie.

- Mogę powiedzieć, że nie będzie parady, aby nie prowokować wroga dużą liczbą pojazdów i żołnierzy w centrum Biełgorodu - powiedział Gładkow.

Według gubernatora, władze regionalne omawiają teraz zasadność przeprowadzenia salwy honorowej i procesji Nieśmiertelnego Pułku.

- Rozważymy tę kwestię na najbliższym posiedzeniu sztabu operacyjnego. Najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo. Nikt nie będzie narażał ludzi na niebezpieczeństwo - powiedział gubernator.

W ubiegłym roku w obwodzie bełgorodzkim wprowadzono "żółty" (wysoki) poziom zagrożenia terrorystycznego. Mimo ciągłego ostrzału z Ukrainy w stolicy obwodu odbyła się parada z okazji Dnia Zwycięstwa, uroczysta salwa honorowa i pochód "Nieśmiertelnego Pułku".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie zostaną wzmocnione środki bezpieczeństwa. - Oczywiście, wzmocnione środki bezpieczeństwa są i będą podjęte - powiedział Pieskow, dodając, że nie ma zmian w planach dotyczących parady.

Region Biełgorodu regularnie znajduje się pod ostrzałem od początku wojny na Ukrainie. W lutym prezydent Rosji Władimir Putin nakazał ministerstwu obrony wstrzymanie ataków na regiony graniczące z Ukrainą. Przyznał, że wielu obywateli "znalazło się w trudnej sytuacji: stracili swoje domy, zostali zmuszeni do przeniesienia się do krewnych lub do tymczasowego zakwaterowania". Wcześniej Gładkow powiedział Putinowi, że 6,5 tys. mieszkańców Biełgorodu "w rzeczywistości stało się uchodźcami".

W ostrzale zginęło 25 osób, około 100 zostało rannych.