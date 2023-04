– Nie zmęczymy się dziękowaniem Polakom – zapewniał w czasie konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą Wołodymyr Zełenski. Wielokrotnie podkreślał wdzięczność wobec naszego kraju – zarówno własną, jak i Ukraińców – za pomoc okazywaną od pierwszego dnia wojny.

Broń i gwarancje

Polskie wsparcie dla Ukrainy od początku wojny, wojskowe oraz humanitarne (ze strony państwa oraz spontaniczne, społeczne), jest trudno policzalne, ale sięga prawdopodobnie już dziesiątków miliardów złotych. Sama militarna pomoc to około 300 czołgów, działa samobieżne, broń przeciwpancerna, dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich. W trakcie wizyty Andrzej Duda ujawnił też, że pierwsze cztery samoloty wojskowe MiG z Polski dotarły do Ukrainy już kilka miesięcy temu. Mimo że wtedy nasi zachodni sojusznicy sprzeciwiali się przekazywaniu takiej broni Kijowowi, a i teraz nie są zbyt do tego chętni.

Obecnie podpisano z Ukrainą formalną już umowę na zakup kilkudziesięciu wozów bojowych Rosomak, produkowanych przez nas na fińskiej licencji. Możliwe, że dostawy obejmą również inną broń, np. karabinki Grot czy kolejne działa samobieżne Krab.

– Nasi ludzie cały czas walczą w Bachmucie, giną tam – Zełenski przypominał o trwających walkach na froncie. Ukraińskie oddziały powoli wypychane są z miasta, ale wciąż bronią jego zachodniej części.

Prezydent Duda mówił zaś, że Ukraina potrzebuje gwarancji swego bezpieczeństwa. Równocześnie w Brukseli trwało spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO, na którym omawiano, jak mogłyby one wyglądać. Propozycje zostaną przedstawione prawdopodobnie samemu prezydentowi Zełenskiemu w czasie lipcowego szczytu sojuszu.

Odbudowa kraju po napaści Rosjan

Mimo że wojna trwa i nie widać jej końca, w Warszawie rozmawiano już o powojennej odbudowie Ukrainy. Nasze władze chcą otrzymać gwarancje, że polskie firmy będą miały odpowiedni w niej udział. – Chcielibyśmy, by polski biznes był jednym z liderów na naszym rynku – wśród innych – odpowiedział Zełenski. – Kto będzie wcześniej, ten więcej zarobi – dodał. Zachęcał do inwestowania w projekty infrastrukturalne.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Zełenski w Warszawie. Ważne sprawy między sąsiadami Polska racja stanu jest lustrzanym odbiciem interesów Kijowa. Bez przesady można mówić, że otrzymaliśmy od historii szansę na awans do grupy liderów demokratycznej Europy.

W czasie pierwszej oficjalnej i wojennej wizyty ukraińskiego prezydenta niewiele było odniesień do historycznych zaszłości. O „rzetelną pamięć historyczną” upomniał się prezydent Duda. Zełenski odpowiedział, że Ukraina jest konsekwentna w swych przyjaźniach, a obecnie uważa Polskę za przyjaciela „na wieki”.

Przesłanie do Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie Wołodymyr Zełeński miał wygłościć po zamknięciu tego wydania gazety.