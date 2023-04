Zdjęcia satelitarne Krymu. Rosjanie wycofują sprzęt wojskowy z magazynów na północy

Xi po rozmowie z Macronem wzywa Rosję i Ukrainę do rozmów pokojowych

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, wezwał prezydenta Chin, Xi Jinpinga, by ten pomógł "przywołać Rosję do rozsądku" i zakończyć wojnę na Ukrainie. Xi Jinping stwierdził, że ma nadzieję, iż "tak szybko, jak to możliwe", Rosja i Ukraina rozpoczną rozmowy pokojowe.