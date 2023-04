"FT": USA, Niemcy i Węgry sprzeciwiają się "mapie drogowej" Ukrainy do NATO

Zaangażowani w negocjacje dyplomaci przekazali w tym tygodniu "FT", że ministrowie spraw zagranicznych intensywnie debatowali w Brukseli, co dokładnie należy zaoferować Ukrainie.

Sojusznicy są zgodni co do tego, że członkostwo Ukrainy w NATO nie może być poważnie omawiane, gdy w kraju toczy się wojna.

Dwie osoby uczestniczące w spotkaniach przekazały "FT", że rośnie poparcie dla zaoferowania Ukrainie na szczycie w Wilnie "politycznej ścieżki" do członkostwa w NATO. Miałoby to wzmocnić więzi między sojuszem i Kijowem. Te same źródła powiedziały jednak, że Stany Zjednoczone, a także Niemcy i Węgry sprzeciwiają się tej propozycji.

Sprzeciw USA ma wynikać z obaw, że pogłębienie więzi Kijowa z NATO podczas trwającej wojny może wzmocnić narrację Putina o walce między Rosją a NATO i doprowadzić do eskalacji konfliktu, w tym potencjalnego rozmieszczenia broni jądrowej.

Zamiast tego USA nakłaniają sojuszników do skupienia się na krótkoterminowej pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej dla Ukrainy, aby pomóc jej oprzeć się i ostatecznie odeprzeć rosyjską agresję.

Urzędnicy amerykańscy mówią, że głównym priorytetem na szczycie w Wilnie powinna być praktyczna pomoc dla Ukrainy, taka jak dostawy amunicji, a dyskusje o ewentualnych powojennych stosunkach politycznych tylko odwracają uwagę od tego celu.