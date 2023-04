Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 407 24 lutego 2022 roku Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. 6 kwietnia dwudniową wizytę w Turcji rozpoczyna Siergiej Ławrow - szef rosyjskiej dyplomacji ma rozmawiać z szefem MSZ Turcji o "sposobach pokojowego rozwiązania" wojny na Ukrainie.

Leszek Miller był pytany o to czy wzruszył się słuchając przemówień prezydenta Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.



- Były fragmenty, które poruszały serca wszystkich Polaków. Moje tym bardziej, bo ja mam rodzinę na Ukrainie, a moja wnuczka jest pół-Ukrainką, pół-Polką. Ale od razu chcę powiedzieć, że rozczarowujące dla mnie było to, że prezydent (Wołodymyr) Zełenski nie wspomniał o rzezi wołyńskiej - odpowiedział Miller.

W tym roku będzie 80. rocznica tych krwawych wydarzeń. Z tą rzeczywistością będziemy mieli do czynienia Leszek Miller o rzezi wołyńskiej

- Pomyślałem sobie, że to jest wspaniała okazja, żeby prezydent Zełenski przeprosił za tę zbrodnię, jakże okrutną, co więcej, zbrodnię, która nie ma żadnej kontynuacji w sensie że kości tych okrutnie pomordowanych leżą na polach pszenicy, w lasach i nawet nie ma zgody władz ukraińskich na ekshumację - dodał.



- Myślę, że słowa te nie padły dlatego, że ani władze ukraińskie, ani społeczeństwo ukraińskie nie jest gotowe do zmierzenia się z tym problemem. To zbrodnia, która w uchwale Sejmu polskiego została określona jako ludobójstwo - kontynuował Miller.



A czy Miller, gdyby był premierem, naciskałby na Ukrainę w tej sprawie?

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Wzrosła liczba Ukraińców pozytywnie oceniających działalność OUN-UPA Na Ukrainie liczba osób pozytywnie oceniających działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) wzrosła z 22 proc. w 2013 roku do 43 proc. w 2022 roku - wynika z sondażu, przeprowadzonego we wrześniu przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

- Publicznie nie, z uwagi na kontekst wojenny, ale w rozmowach prywatnych owszem, zwracałbym się dosyć stanowczo, aby nie przemilczać tej kwestii. Przed tym się nie ucieknie - odparł.



Miller zastrzegł jednak, że nie uzależniałby pomocy wojskowej od tej sprawy. - Ukraina walczy o swoje przetrwanie i to jest najważniejsze, żeby jej pomóc. Są różne możliwości, aby w rozmowach w cztery oczy tę rzecz wspomnieć. Od tego się nie ucieknie, w tym roku będzie 80. rocznica tych krwawych wydarzeń. Z tą rzeczywistością będziemy mieli do czynienia - zaznaczył.

Według Millera obecnie jest dobry czas, by rozmawiać z Ukraińcami o rzezi wołyńskiej. - Dziś społeczeństwo ukraińskie, jak sądzę, po tych jakże tragicznych doświadczeniach zdaje sobie lepiej sprawę, co to znaczy ból, co to znaczy krew i co czują Polacy, zwłaszcza ci, których rodziny zostały tam pomordowane. Takie oczyszczenie, w tym czasie, miałoby głęboki sens - tłumaczył.



W latach 1942-1946 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia wraz z angażowanymi przez nie wiejskimi bojówkami ukraińskimi wymordowały na Wołyniu i w Galicji łącznie ok. 120 tys. Polaków, od niemowląt do starców, niszcząc przy tym kilka tysięcy polskich osiedli i kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw. Kulminacja mordów miała miejsce latem 1943 roku - 11 lipca 1943 roku miała miejsce tzw. Krwawa Niedziela, gdy Ukraińcy zaatakowali Polaków w 99 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim.