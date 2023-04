Słowacja: Rosyjscy technicy prawdopodobnie dokonali sabotażu MiG-ów wysłanych na Ukrainę

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 408 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi o "historycznej solidarności" między Polakami a Ukraińcami.

- Były zdolne do lotu, ale to nie znaczy, że były również zdolne do walki - powiedział słowacki minister obrony Jaroslav Nad. - Usterki pojawiły się tylko w tych częściach, do których dostęp mieli Rosjanie - dodał.

Minister obrony Słowacji jest przekonany, że ukraińska armia będzie w sprawie doprowadzić maszyny do pełnej sprawności.

- Mają pilotów, części zamienne i firmę, która pracowała nad MiGami od czasów sowieckich - powiedział.

Podczas prowadzonego przez policję śledztwa nie można było jednoznacznie stwierdzić, że rosyjscy technicy działali celowo.