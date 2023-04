Były dowódca z grupy Wagnera ubiega się o azyl w Norwegii. Został aresztowany w Szwecji

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 408 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi o "historycznej solidarności" między Polakami a Ukraińcami.

Andriej Miedwiediew to były członek grupy Wagnera, który kilka tygodni temu odmówił ponownego zaciągnięcia się do biorącej udział w walkach na wschodzie Ukrainy grupy wojskowej i uciekł z Rosji do Norwegii. Mężczyzna stara się o azyl.

Rosjanin został zatrzymany po przekroczeniu granicy ze Szwecją. Znajdował się w autobusie, a celem jego podróży był zakup tańszych papierosów.

Próbując złapać autobus powrotny do Norwegii, został zatrzymany przez policję w związku z kwestią migracji.

- Andriej twierdzi, że nie wiedział, że nie może opuścić Norwegii, dopóki nie zostanie rozpatrzona kwestia azylu politycznego - powiedział rosyjski obrońca praw człowieka Władimir Oseczkin.