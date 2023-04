- Jeśli mówimy o potrzebach ukraińskiej armii, to temat był omawiany na wszystkich szczeblach. Nie jest tajemnicą, że Ukraina podniosła kwestię lotnictwa, czołgów, amunicji i innych rzeczy potrzebnych do szybkiego wyzwolenia okupowanych terytoriów, aby ratować ludzkie życie. Co do wszystkiego innego, poczekamy na oficjalne komentarze (z Pentagonu - red.). Ale nie ma powodów do niepokoju dla ukraińskiego społeczeństwa - dodał.

Jusow zapewnił, że ukraińska kontrofensywa zostanie zrealizowana, a Rosjanie "będą widzieć na polu walki pierwotne plany". Zasugerował również, że Rosjanie mogli sfałszować dokumenty, aby zakłócić lub spowolnić dostawy zachodniej pomocy dla Ukrainy.

Skomentował też oświadczenie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksija Daniłowa, że w plan kontrofensywy zaangażowanych jest nie więcej niż pięć osób na świecie. - Pan Daniłow wie, o czym mówi. To są informacje ściśle tajne. Ostateczną decyzję podejmuje ukraińskie kierownictwo wojskowe i polityczne - odpowiedział.