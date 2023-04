Aresztowany w Rosji dziennikarz "WSJ" został oficjalnie oskarżony o szpiegostwo

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że dziennikarz zostanie uznany za "bezprawnie zatrzymanego", co pozwala Biuru Specjalnego Wysłannika Prezydenta do Spraw Zakładników przejąć działania w jego sprawie.

Lider senackiej większości Chuck Schumer i lider mniejszości Mitch McConnell obaj wezwali do natychmiastowego uwolnienia Gershkovicha. Podczas wspólnego wystąpienia w piątek senatorowie potępili "długą i niepokojącą historię" Rosji, która przetrzymuje amerykańskich obywateli pod niesłusznymi zarzutami.

" Niech nie będzie pomyłki: dziennikarstwo nie jest przestępstwem" - przekazali senatorowie we wspólnym oświadczeniu. "Żądamy, aby bezpodstawne, sfabrykowane zarzuty wobec pana Gershkovicha zostały wycofane, a on sam został natychmiast zwolniony i ponownie potępiamy ciągłe próby rosyjskiego rządu, aby zastraszyć, represjonować i karać niezależnych dziennikarzy i głosy społeczeństwa obywatelskiego".

Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow powiedział ambasador USA Lynne Tracy, że naciski na uwolnienie dziennikarza są "bezcelowe", twierdząc, że złapali go "na gorącym uczynku".

Pan Gershkovich jest synem żydowskich imigrantów, którzy opuścili Związek Radziecki. Dorastał mówiąc po rosyjsku w swoim domu w Princeton. Wcześniej pracował dla "The New York Times", "The Moscow Times" i AFP.