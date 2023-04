- Nie żałuję. Zrobiłbym to jeszcze raz. Nie pozwoliłbym, aby przydarzyło się to mojemu siostrzeńcowi - powiedział znany z serii filmów "Avengers" aktor Jeremy Renner, którego w styczniu przejechał ważący ok. 6 ton pług śnieżny. Artysta powstrzymał staczającą się maszynę, by nie uderzyła chłopaka.