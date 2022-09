04:53 Siedem statków z kukurydzą i pszenicą wypłynie we wtorek z ukraińskich portów

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), nadzorujące realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, wydało zgodę na wypłynięcie we wtorek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym siedmiu statków z kukurydzą i pszenicą. Łącznie na pokładzie statków znajduje się 213 243 ton żywności, która trafi do Hiszpanii, Turcji i Izraela. Od 22 lipca do 12 września drogą morską z Ukrainy wyeksportowano 2 721 168 ton żywności.



04:51 Zełenski dziękuje obronie przeciwlotniczej za zestrzelenie w niedzielę 9 z 12 rosyjskich rakiet

Prezydent Ukrainy nawiązywał do ataków rakietowych Rosji na elementy infrastruktury krytycznej na Ukrainie - m.in. elektrociepłownie w Charkowie. Atak na ten obiekt pozbawił prądu i ciepła mieszkańców obwodu charkowskiego.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: We wrześniu nasza armia wyzwoliła 6 tys. km2 terytorium Ukrainy Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym wystąpieniu poinformował, że od początku września ukraińska armia wyzwoliła - na południu i wschodzie kraju - ponad 6 tys. km2 terytorium Ukrainy okupowanego dotychczas przez Rosjan.

04:28 Dowództwo Operacyjne "Południe": 300 zadań ogniowych artylerii i wojsk rakietowych w ciągu doby

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe", informując o sytuacji na froncie na południu Ukrainy podało, że w ciągu doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło tam dwa uderzenia an cele wroga, a wojska artyleryjskie i rakietowe Sił Zbrojnych Ukrainy wykonały ok. 300 zadań ogniowych. Rosjanie mieli stracić 59 żołnierzy, czołg, pięć haubic kalibru 152 mm, w tym samobieżne haubice Msta-B i Msta-C, wóz dowodzenia i 12 innych pojazdów.



04:23 Zełenski: Odpowiedź świata na terror Rosji jest niewystarczająca

- Dlaczego największe źródło terroru na świecie - Rosja - wciąż jest w stanie prowadzić tę wojnę? I dlaczego może prowadzić wojnę tak okrutnie i cynicznie? Jest tylko jeden powód - niewystarczająca presja na Rosję. Odpowiedź na terror tego państwa jest niewystarczająca - mówił w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zwracając uwagę, że Rosja wciąż nie została uznana za państwo-sponsora terroryzmu.



04:19 Ukraińska Gwardia Narodowa informuje o wyzwoleniu Swiatohirśka

- Jednostki Gwardii Narodowej Sił Zbrojnych Ukrainy i Wojsk Obrony Terytorialnej wkroczyły do miasta Swiatohirśk (obwód doniecki - red.). Krok za krokiem, metr za metrem, wyzwalamy naszą ziemię od okupanta. Zwycięstwo będzie z pewnością nasze. Chwała Ukrainie! Chwała Gwardii Narodowej Ukrainy! - mówi żołnierz na nagraniu umieszczonym na profilu Gwardii Narodowej na Facebooku.