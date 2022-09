05:52 Think tank z USA: Putin jest w stanie, w pewnych okolicznościach, przyznać się do porażki

ISW ocenia, że Kreml pracuje obecnie nad "oczyszczeniem Putina z wszelkiej odpowiedzialności za porażkę, oskarżając o utratę niemal całego okupowanego obwodu charkowskiego niedoinformowanych doradców wojskowych z bliskiego kręgu Putina".

05:29 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zestrzeliliśmy bombowiec Su-24M

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje, że jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły w ciągu ostatniej doby na froncie południowym bombowiec frontowy Su-24M i śmigłowiec Mi-8. Lotnictwo ukraińskie przeprowadziło na południu dziewięć uderzeń na pozycje wroga, a ukraińska artyleria i wojska rakietowe przeprowadziły 430 misje ogniowe na froncie południowym.



05:20 Doradca Zełenskiego mówi o kolejnym możliwym kierunku ofensywy

Ołeksij Arestowycz, w nagraniu zamieszczonym na YouTube mówił o możliwej ukraińskiej ofensywie w obwodzie ługańskim.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Biden o ofensywie Ukrainy: Nie sposób powiedzieć czy to punkt zwroty wojny Ukraina poczyniła znaczące postępy odpychając siły rosyjskie, ale nie sposób powiedzieć czy wojna osiągnęła punkt zwroty - powiedział prezydent USA, Joe Biden, pytany o efekty ukraińskiej kontrofensywy na wschodzie kraju.

05:00 Prezydent Ukrainy: Straż graniczna otrzymała zadanie ochrony granicy na wyzwolonych terenach

- Analizowaliśmy szczegółowo sytuację na wyzwolonym terytorium. Na dziś, środki zmierzające do stabilizowania sytuacji zostały w pełni wdrożone w rejonach o łącznej powierzchni ponad 4 tys. km2. Działania stabilizacyjne trwają na wyzwolonych terenach o dokładnie tej samej powierzchni. Niedobitki okupantów i grup sabotażowych są wykrywane, kolaboranci są zatrzymywani, pełne bezpieczeństwo jest przywracane - wyliczał Wołodymyr Zełenski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Na wyzwolonych terenach wypłacamy emerytury za pięć miesięcy - Dziś odbyłem kolejne spotkanie ze Sztabem Wodza Naczelnego - poinformował w wieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Zełenski dodał, że odebrał meldunki od dowódców odpowiedzialnych za działania w obwodzie charkowskim i na południu Ukrainy.

04:31 Premier Ukrainy: Inflacja w 2023 r. może wynieść 30 proc.

Premier Ukrainy, Denys Szmyhal, przedstawiając założenia budżetu na 2023 rok stwierdził, że w przyszłym roku gospodarka Ukrainy może skurczyć się o 0,4 proc. lub wzrosnąć o 10 lub więcej proc. w zależności od sytuacji na frontach. W projekcie budżetu rząd przewiduje wzrost PKB o 4,6 proc. Inflacja ma w 2023 r. wynieść na Ukrainie 30 proc. Średnie wynagrodzenie ma wynieść 18,5 tys. hrywien (ok. 2,3 tys. zł).



04:27 Zełenski: Pracujemy nad tym, by najpotężniejsze państwa świata gwarantowały nam bezpieczeństwo

- Pracujemy nad tym, aby najsilniejsze podmioty wolnego świata zostały gwarantami bezpieczeństwa naszego państwa. Aby na poziomie umów wielostronnych i dwustronnych zostało szczegółowo określone, kto, jak i kiedy powinien reagować w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Ukrainy. Reagować za pomocą sankcji, dostaw broni, a także wszelkiego niezbędnego wsparcia materialnego i finansowego - mówił prezydent Ukrainy w swoim wieczornym wystąpieniu.



04:20 Z portów na Ukrainie wypłynie dziś siedem statków z żywnością

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), organ nadzorujący tzw. porozumienie zbożowe z 22 lipca, wydało zgodę na wypłynięcie z ukraińskich portów 14 września siedmiu statków przewożących łącznie 172 962 ton zbóż i innych produktów żywnościowych. Trzy statki przewożące pszenicę, ziarna słonecznika i śrutę słonecznikową popłyną do Turcji, dwa statki z kukurydzą, pszenicą i soją popłyną do Włoch, statek z pszenicą popłynie do Bangladeszu, a z kukurydzą - do Hiszpanii. Od 22 lipca do 13 września ukraińskie porty nad Morzem Czarnym opuściło 129 statków przewożących łącznie 2 872 711 ton żywności.