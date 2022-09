– Od trzech dni nad budynkiem administracji w Kreminnej wisi nasza flaga. Miasto jest całkowicie puste: ani policji, ani prokuratury, ani wojskowej komendantury. Flagi nikt nie zdejmuje, co świadczy o tym, że nie ma tam wojska, kolaborantów. Wszyscy uciekli – opisywał sytuację w okupowanym obwodzie ługańskim szef jego ukraińskiej administracji Serhij Hajdaj.

Nie jest pewne, gdzie dokładnie jest front

Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine