Obrażony na swą generalicję rosyjski prezydent wyjechał do swojej rezydencji w Soczi i stamtąd wydaje dekrety dymisjonujące poszczególnych dowódców.

Mimo zapewnień, że przebywanie na Krymie jest bezpieczne, przedstawiciele okupacyjnej administracji Krymu, pracownicy FSB i dowódcy niektórych jednostek wojskowych, w tajemnicy przed podwładnymi, próbują sprzedać swoje mieszkania i pilnie ewakuować krewnych z półwyspu - podał ukraiński wywiad

Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine