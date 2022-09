Brytyjskie media poinformowały we wtorek, że do Rosji, Białorusi i Mjanmy nie wysłano zaproszeń na pogrzeb królowej Elżbiety II. Uważa się, że zaproszenia nie zostały wysłane do Rosji i Białorusi ze względu na ich rolę w inwazji na Ukrainę.

- Prezydent wysłał telegram kondolencyjny. Od samego początku nie było innych planów, by prezydent uczestniczył w uroczystościach upamiętniających lub innych wydarzeniach - powiedział Pieskow.

Była to jego odpowiedź na pytanie, czy Moskwa jest rozczarowana, że przedstawiciele Rosji nie zostali zaproszeni na pogrzeb brytyjskiej królowej.

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września w zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. 10 września Rada Sukcesyjna ogłosiła Karola III nowym monarchą.

Pogrzeb Elżbiety II odbędzie się 19 września.

W sumie w pogrzebie królowej weźmie udział około 500 wysokich rangą urzędników z całego świata. Większość państw otrzymała zaproszenie dla głowy państwa i jednego innego gościa.