- Na godzinę 15 (czasu lokalnego - red.) sytuacja na granicy między Armenią a Azerbejdżanem jest skrajnie napięta. Siły Zbrojne Azerbejdżanu zaatakowały samochody rosyjskiej straży granicznej, realizującej misję humanitarną w strefie działań wojennych - powiedział Torosjan.



Według rzecznika Ministerstwa Obrony Armenii od 13 wzdłuż południowej i wschodniej granicy - od miejscowości Sotk po miasto Goris - trwa intensywny ostrzał rakietowy i artyleryjski prowadzony przez azerską armię.

- Ostrzał jest prowadzony także przeciwko pokojowym miejscowościom w Armenii. Wykorzystywane są drony. Jednostki Sił Zbrojnych Azerbejdżanu podjęły próby natarcia. Sięgamy po środki, które mają pozwolić na współmierną odpowiedź wrogowi - podkreślił Torosjan.



Media z Armenii informują, że siły zbrojne Azerbejdżanu przeprowadziły atak rakietowy na miejsce stacjonowania funkcjonariuszy straży granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji w prowincji Gegharkunik we wschodniej Armenii.

"Personel został zmuszony do opuszczenia miejsca dyslokacji" - piszą media w Armenii, które publikują także zdjęcia z miejsca ataku.



W wyniku ostrzału budynek, w którym stacjonowali Rosjanie miał zostać uszkodzony, podobnie jak sprzęt wojskowy, którego używają.



Erywań twierdzi, że do kryzysu na granicy doszło w związku z działaniami Azerbejdżanu, który rozpoczął ostrzał pogranicza i podjął próbę wdarcia się w głąb terytorium Armenii. Azerbejdżan oskarża z kolei Armenię o prowokację i o to, że to Armenia jako pierwsza zaczęła ostrzeliwać terytorium Azerbejdżanu.

W związku z kryzysem na granicy Armenia zwróciła się o pomoc do Rosji, z którą łączy ją sojusz, a także do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), sojuszu wojskowego łączącego część byłych republik ZSRR oraz do RB ONZ.



Armenia ostrzega, że starcia na granicy mogą zmienić się w regularną wojnę.