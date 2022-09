Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 202 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny domaga się uznania Rosji za państwa-sponsora terroryzmu.

Ukraińska kontrofensywa, która zmusiła siły rosyjskie do pospiesznego odwrotu, może oznaczać punkt zwrotny w wojnie i zwiększyć presję na Moskwę, aby wezwała dodatkowe siły, jeśli ma nadzieję zapobiec dalszym ukraińskim postępom - ocenili zachodni urzędnicy cytowani przez "Washington Post".

Reklama

To, czy odzyskane tereny pozostaną pod kontrolą Ukrainą, zależy od kolejnych ruchów Rosji, zwłaszcza od tego, czy prezydent Władimir Putin wdroży projekt wojskowy lub wyśle posiłki z innych miejsc, aby zrekompensować ciężkie straty na Ukrainie.

W ciągu zaledwie kilku dni ukraińskie siły zbrojne odzyskały prawie cały region Charkowa, który rosyjskie siły okupowały od początku wojny. Szybkość wycofania się wydaje się, że oszołomiła rosyjskie oddziały wojskowe i dowódców, powiedzieli urzędnicy.

- Rosjanie mają kłopot - powiedział jeden z urzędników amerykańskich. - Pytanie będzie, jak Rosjanie zareagują, ale ich słabości zostały obnażone i nie mają wielkich rezerw siły roboczej ani rezerw sprzętu - dodał.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank z USA: Rosjanie wycofują się z Kyseliwki, w pobliżu Chersonia "Ukraińska kontrofensywa na południu nadal ma znaczący wpływ na rosyjskie morale i potencjał militarny na południowej Ukrainie" - pisze w najnowszej ocenie sytuacji na ukraińskich frontach Instytut Studiów nad Wojną (ISW), think tank z USA.

Siły ukraińskie wydawały się ostrożnie posuwać naprzód i konsolidować swoje zdobycze - powiedział inny urzędnik, zauważając, że siły rosyjskie najwyraźniej uznały, że brakuje im broni i ludzi, aby utrzymać nowo wyzwolone miasta i wioski w północno-wschodniej części kraju. Niektóre siły rosyjskie porzuciły czołgi, pojazdy opancerzone i amunicję podczas ucieczki.

Urzędnicy byli sceptyczni co do tego, że Putin, który opierał się przed powołaniem dodatkowych sił, ucieknie się do ekstremalnych taktyk, takich jak użycie broni chemicznej lub taktycznej broni jądrowej. Mimo wszystkich swoich niedociągnięć, Rosjanie wciąż są w stanie się przegrupować i mocno uderzyć, ostrzegali niektórzy urzędnicy.

Ostatnie sukcesy podsyciły poczucie optymizmu, że siły ukraińskie mogą odzyskać więcej terytorium w nadchodzących tygodniach i potencjalnie zmusić Rosjan do opuszczenia terenów, które utrzymują od początku wojny. Ukraińscy urzędnicy wojskowi i wywiad od dawna byli pewni swojego ostatecznego zwycięstwa, często w obliczu sceptycyzmu ze strony sojuszników USA i Zachodu.

Rosja nadal kontroluje duże obszary na wschodzie i południu Ukrainy, w tym strategicznie ważne miasta Mariupol i Chersoń. Według urzędników ukraińskie przełamania będą tam bardziej znaczące niż te z ostatnich dni. Walki w tych regionach pochłonęły wiele ofiar wśród ukraińskich.