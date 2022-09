Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 202 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny domaga się uznania Rosji za państwa-sponsora terroryzmu.

Jak piszą ukraińskie media, baletmistrz Aleksander Szapowal, po wybuchu wojny zgłosił się do wojska jako wolontariusz. Mężczyzna obsługiwał granatnik. Tancerz zginął w poniedziałek w bitwie pod Majorskiem w obwodzie donieckim.

Reklama

Przed inwazją Rosji na Ukrainę Szapowal był cenionym tancerzem, solistą baletu Opery Narodowej Ukrainy im. Tarasa Szewczenki.

O śmierci artysty poinformowała za pośrednictwem Facebooka Walentyna Samczenko, zastępczyni redaktora naczelnego gazety "Ukraina Mołoda”. „Aleksander Szapowal - Honorowy artysta Ukrainy, solista baletu Opery Narodowej Ukrainy imienia Tarasa Szewczenki, zginął dziś, 12 września, w bitwie pod Majorskiem w obwodzie donieckim. W czasie wojny obsługiwał granatnik sił zbrojnych Ukrainy. Wszyscy, którzy zginęli za Ukrainę, są naszym honorem” - czytamy.

Reklama

We wpisie opublikowanym na Instagramie baletmistrza pożegnała również Kateryna Kuhar, primabalerina ukraińskiej Opery Narodowej. "Serce wciąż nie chce w to uwierzyć. Dziś wróg odebrał życie Aleksandrowi Mykołajowiczowi Szapowalowi. Zasłużony artysta Ukrainy, nauczyciel tańca duetu KSBC. Był wybitnym artystą" - napisała i podkreśliła, że „był jednym z nielicznych, którzy żyli na scenie’. „Teraz jego taniec stał się wieczny. To boli” - dodała.