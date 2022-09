Front we wschodniej części obwodu charkowskiego zastygł nad rzeką, do której Ukraińcy dotarli w sobotę i niedzielę. Mimo, iż minęło już kilka dni nie jest do końca jasne jak przebiega.

Atakujący na pewno wyzwolili Izium oraz ponad połowę Kupiańska (na północ od Iziumu). Leżąca po wschodnie stronie rzeki mniejsza część tego ostatniego miasta oraz znajdujący się tam dworzec oraz ogromne bocznice kolejowe zajmowane były podobno nadal przez Rosjan. Ale we wtorek Ukraińcy próbowali przeprawiać się przez rzekę na wschód, nie wiadomo jednak z jakim skutkiem. Atak utrudniał most wysadzony jeszcze w sobotę przez uciekających.

Rzeka Oskoł wydaje się być nową linią frontu

Na południu leżące nad rzeką miasto o takiej samej nazwie jak ona (znajdujące się zaledwie dziesięć kilometrów na wschód od Iziumu) utrzymywane było podobno przez Rosjan. Jeśli nadal tam są, to jest to ich jedyny przyczółek na zachodnim brzegu rzeki.

W sumie rzeka Oskoł – od rosyjskiej granicy po ujście do Dońca – wydaje się być nową linią frontu. Na wschód od niej pozostał pas terytorium należący do obwodu charkowskiego, ale wszystkie większe miejscowości na tamtym brzegu (np. Swatowe czy Troickie) to już obwód ługański, okupowany większości przez Rosjan od ośmiu lat.

Ciężar walk przeniósł się ostatnio nad rzekę Doniec, na której południowym brzegu znajduje się ukraińskie zgrupowanie walczące z Rosjanami w Donbasie. Teraz Ukraińcy zaczęli przeprawiać się na północ, wspierając swoje osłabione najwyraźniej oddziały które dotarły do Oskołu. W trzech (a możliwe, że w i czterech) miejscach przeszli przez Doniec i zaczęli atakować miejscowość Łyman.

Bronią jej oddziały tzw. 2 Korpusu Armijnego, sformowanego z poborowych z zajętych przez separatystów części obwodu donieckiego. W przeciwieństwo do rosyjskich oddziałów uciekających z zachodu nie został on dotknięty demoralizacją i rozprzężeniem. Pozycje obronne zaś budowano w Łymanie od maja, dlatego Ukraińcy utknęli w lasach na południowy zachód od miejscowości. Jednak przeprawiwszy się przez rzekę w innych miejscach zaczęli ją obchodzić od wschodu i zachodu. Okazało się, że w tym rejonie – poza Łymanem – nie ma wojsk rosyjskich, a w niektórych miejscowościach, z których uciekły kolaboracyjne władze powiewają ukraińskie flagi.

Nie wiadomo, czy taki stan długo się utrzyma, czy Rosjanie nie zaczną ich ponownie zajmować, jednak przede wszystkim, czy mają oddziały, jakie można wysłać do walk nad Dońcem.

- (Rosyjska armia) cierpi na niedostatek sił, potworny brak wojskowych. Jeśli walczysz przez pół roku ze stratami sięgającymi dziesiątków tysięcy zabitych, to z wojsk lądowych mało co zostaje. (…) Skąd oni (Kreml) mają wziąć ludzi? Uzbrojenie i sprzęt? Wszystko się zakończyło. Minęło pół roku i z armii niewiele co zostało – uważa niezależny rosyjski dziennikarz Paweł Łuzin.

W internecie pojawiło się już np. nagranie zeznań złapanego do niewoli starszego marynarza z rosyjskiej Floty Bałtyckiej, który po siedmiodniowym szkoleniu został wysłany na front jako czołgista. Omal nie spłonął w czołgu trafionym przez Ukraińców.

Na drugim, zachodnim końcu frontu Rosjanie powoli „planowo skracają” jego linię. W okolicach Chersonia pod naciskiem Ukraińców cofają się w kierunku Dniepru, zostawiając pas ziemi szerokości nie mniejszej niż 15 kilometrów. Eksperci zastanawiają się, czy w ten sposób nie próbują wycofać za rzekę część jednostek, by uczynić z nich rezerwę i wysłać pod Charków.

Jeśli nawet tak, to na skutek tych manewrów oddali Kisieliwkę, ostatnią dużą miejscowość zagradzającą ukraińskiej armii drogę do Chersonia z północnego zachodu. Odległe od niej o ok. 12 kilometrów lotnisko w Czernobajewce (i główna baza logistyczna rosyjskiej armii na zachodnim brzegu Dniepru) znalazło się w ten sposób w bezpośrednim zasięgu ukraińskiej artylerii. Dotychczas było już zresztą ostrzeliwane w różny sposób nie mniej niż 20 razy, stając się dla Ukraińców synonimem bezsensownych strat rosyjskiej armii. Teraz będzie niszczone codziennie.

Mimo porażek na wschodzie i zachodzie, w centrum frontu – w Donbasie – rosyjskie oddziały cały czas atakują. Prezydent Putin wydał bowiem rozkaz opanowania do 15 września całego regionu (ukraińskich obwodów ługańskiego i donieckiego, które Moskwa uznaje za Ługańską i Doniecką Republiki Ludowe). Prawdopodobnie z powodu klęski pod Charkowem zapomniał o własnym poleceniu, ale armia cały czas posłusznie je realizuje. Rosjanom nie udaje się jednak posunąć do przodu, mimo iż ich dowództwo tutaj właśnie przysłało ostatnie dostępne rezerwy: najemników z grupy Wagner i oddziały sformowane z więźniów, którzy masowo werbowani są od czerwca w rosyjskich łagrach.