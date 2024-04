PKK: lokata jako alternatywa dla wypłaty. Co dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Taka wypłata transferowa może zostać dokonana tylko wtedy, gdy w umowie o prowadzenie rachunku, na który ma nastąpić transfer, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK, czyli wypłacając: 25% środków jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach).

W takim przypadku wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji przez uczestnika PPK.

PKK: skutki podatkowe likwidacji lokaty

Wypłata transferowa z rachunku PPK jest zwolniona z podatku dochodowego (por. art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. c ustawy o PIT). Podatku dochodowego nie zapłaci także, co do zasady, uczestnik PPK, który wypłaci środki przetransferowane z PPK na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo na rachunek terminowej lokaty w SKOK. Należy jednak pamiętać, że -jeżeli wypłata środków przetransferowanych z PPK będzie realizowana w wyniku likwidacji rachunku lokaty albo nastąpi zmiana umowy tego rachunku - uczestnik PPK zapłaci 19% zryczałtowany podatek od dochodu z tytułu wypłaty 75% środków przetransferowanych z PPK. Dochód stanowi wówczas kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę, stanowiące wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo rachunek lokaty terminowej w SKOK (art. 21 ust. 1 pkt 58d oraz art. 30a ust. 1 pkt 11f i ust. 17 ustawy o PIT).

Bez preferencyjnej wypłaty z PKK w razie poważnego zachorowania

Uczestnik PPK - zarówno przed, jak i po 60. roku życia - może wypłacić do 25% środków ze swojego rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności). Definicja „poważnego zachorowania” zawarta jest w ustawie o PPK (jest nim np. zaliczenie uczestnika do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat).

W razie wypłaty z tytułu poważnego zachorowania uczestnik PPK otrzymuje środki bez pomniejszeń. Z takiej wypłaty można jednak skorzystać tylko wtedy, gdy środki nadal znajdują się na rachunku PPK. Jeżeli uczestnik przetransferował je na rachunek lokaty, nie może skorzystać z takiej preferencyjnej wypłaty.