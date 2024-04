Ceny polis rosną, ale coraz wolniej. Pojawiają się dawno niewidziane obniżki

Czytaj więcej Ubezpieczenia Klimat i inflacja stoją za wyższymi cenami polisy Na ubezpieczenia wydaliśmy w 2023 r. 78,9 mld zł, o 9,2 proc. więcej niż rok wcześniej. I w roku 2024 ceny polis zapewne będą rosły, bo szybko rośnie wartość szkód.

- Najnowszy raport przynosi pocieszające wiadomości dla poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, aczkolwiek warto zauważyć, że Europa, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, pozostaje jednym z niewielu regionów, obok USA i Ameryki Południowej, w którym nie obserwujemy jeszcze spadku stawek, lecz jedynie spowolnienie ich wzrostu – komentuje Marcin Zimowski, dyrektor w Pionie Klientów Strategicznych w Marsh Polska.

Ceny polis w Polsce

- Rynek polski wydaje się podążać za trendem. Coraz większa liczba odnowień, przy założeniu niezmienionych parametrów ochrony i dobrym poziomie szkodowości, kończy się ustaleniem stawek na poziomie niezmienionym w stosunku do roku poprzedniego, względnie nieznacznie podwyższonych. Powoli pojawiają się też przypadki, w których możliwe było uzyskanie niespotykanych od dawna zniżek - dodaje.

Zwraca uwagę, że poziom inflacji w Polsce był wyższy niż w wielu innych krajach, a co za tym idzie przeciętny koszt odtworzenia mienia po szkodzie, jak również oczekiwania poszkodowanych co do wysokości świadczeń istotnie wzrosły, co przekłada się na koszty ubezpieczycieli.

- Wzrosty stawek w ubezpieczeniach majątkowych wyhamowały. Odnowienia w pierwszym kwartale 2024 r. były finalizowane na tym samym poziomie stawek, jak w roku ubiegłym lub nawet z nieznacznymi zniżkami. W dalszym ciągu problemem rynku jest niewystarczająca pojemność, co powoduje, że finalnie klient otrzymuje mniej ofert do wyboru – mówi Blanka Kuzdro-Chodor, dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego w Marsh Polska.