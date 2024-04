Ponad 18 mld zł na stołeczne projekty. Warszawa podsumowała 20 lat w UE

Miasto pozyskało w ciągu 20 lat na swoje projekty ponad 18 mld 300 mln zł. W rzeczywistości pieniędzy było jednak więcej, bo europejskie środki wsparły również warszawskie inwestycje rządowe, wojewódzkie czy prywatne.

- Stolica staje się na naszych oczach europejską metropolią na miarę XXI wieku: otwartą, przyjazną, funkcjonalną i nowoczesną. Zmiany te nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od 2004 r. nasz kraj jest największym beneficjentem wspólnotowych środków spośród wszystkich państw członkowskich, a m.st. Warszawa pełni rolę lidera w ich pozyskiwaniu – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Projekty realizowane przez miasto stołeczne Warszawę otrzymały ponad 18,3 mld zł dofinansowania z funduszy europejskich oraz funduszy norweskich i EOG. To w przeliczeniu daje 10 tys. zł na jednego mieszkańca. Unijne wsparcie obejmuje jednak nie tylko Warszawę, ale również warszawską metropolię. Warszawa we współpracy z sąsiednimi gminami realizuje wspólnie projekty, takie jak: trasy rowerowe, parkingi Parkuj i jedź, e-usługi publiczne, edukację dzieci i młodzieży, miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

20 lat Warszawy w Unii Europejskiej – metro, bulwary i stare kamienice

Najpopularniejszą warszawską inwestycją wspieraną ze środków Funduszu Spójności jest budowa II linii metra. Oprócz niej dofinansowane są projekty rozbudowy sieci tras tramwajowych, ekologiczne autobusy, kolej metropolitalna oraz ważne trasy drogowe. Udało się też zdobyć dofinansowanie na poprawę stanu środowiska naturalnego w Warszawie, w tym wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.