Czego by pan Polsce życzył na najbliższe lata w UE?

Życzyłbym Polsce, by nowe władze były aktywne w umacnianiu idei UE, by opowiadały się za pogłębieniem integracji europejskiej. Bo to, co do tej pory osiągnięto, to za mało. I żeby powstał plan wejścia do euro. Bo do tego zobowiązaliśmy się w Atenach. Nie ma tylko daty – tę przedstawi polski rząd.