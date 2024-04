Przed nami kolejne lata wspólnych sukcesów w UE

Opinia partnera



Reklama

Doceniamy przeszłe wydarzenia, śledząc przemiany zachodzące w obszarze europejskiej integracji – w odniesieniu zarówno do ekonomii, jak i społeczeństwa i obywateli. Gospodarka UE jest jednym z największych generatorów innowacji, rozwoju oraz możliwości. Swoboda podróżowania bez granic i łatwego nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy krajami dla reszty świata wciąż pozostaje aspektem godnym pozazdroszczenia. Polska od 20 lat jest częścią tej historii.

Polska ma do zaoferowania środowisko biznesowe otwarte na nowe wyzwania oraz doskonale wykwalifikowaną kadrę, co stanowi zachętę do podejmowania inwestycji międzynarodowych w kraju. Intel działa tu nieprzerwanie od 30 lat – jeden z największych ośrodków badawczo-rozwojowych marki zlokalizowany jest w Gdańsku. W 2023 r. ogłosiliśmy plany rozwoju i zainwestowania 4,6 mld dol. w budowę Zakładu Integracji i Testowania pod Wrocławiem. To kolejny dowód na atrakcyjność Polski jako miejsca godnego inwestycji.

Obiekt pod Wrocławiem, w połączeniu z zakładami w Irlandii oraz planowanymi inwestycjami w Niemczech, będzie stanowić kluczowy element ultranowoczesnego łańcucha produkcji w UE. Założeniem planowanej inwestycji – zbieżnym z celami Wspólnoty – jest przywrócenie 20 proc. światowych mocy produkcyjnych półprzewodników do 2030 r., aby zapobiec przyszłym niedoborom chipów i pobudzić szybki rozwój cyfrowy na całym kontynencie.

Na pracowników wrocławskiego ośrodka czekać będą różnorodne ścieżki kariery. Powstanie tu około 2 tys. stanowisk pracy dla inżynierów, osób pełniących funkcje wsparcia biznesowego, operatorów fabryk czy techników sprzętu, a także tysiące opcji dla pośrednich dostawców. W Intelu postrzegamy Polskę i UE jako nierozerwalnie powiązaną strukturę. Inwestując tu, znacząco zwiększamy potencjał przemysłu półprzewodników w całej Wspólnocie.