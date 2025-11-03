11 min. 14 sek.
Aktualizacja: 03.11.2025 17:31 Publikacja: 03.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Bruksela i Pekin próbują załagodzić skutki zaostrzenia chińskich ograniczeń eksportowych. Po rozmowach z chińskimi dyplomatami unijny komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič poinformował, że wstrzymanie przez Chiny kontroli eksportowych – wynegocjowane wcześniej przez USA – obejmie również Europę. Wspólne prace nad stabilizacją łańcuchów dostaw mają zapobiec przyszłym napięciom gospodarczym. W tle rozmów znalazła się także kwestia chipów dla branży motoryzacyjnej – chińscy dostawcy Nexperii wznowią wysyłkę półprzewodników do Europy, co chwilowo uspokaja rynek.
Czytaj więcej
Obecny rok europejski przemysł motoryzacyjny może zakończyć w opłakanym stanie. A nad kupującymi...
Jak informuje „Rzeczpospolita”, nowe przepisy Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dotkną ponad 40 tys. podmiotów w Polsce, w tym administrację publiczną i sektor ochrony zdrowia. Eksperci ostrzegają, że także firmy z łańcuchów dostaw będą musiały spełnić wymogi unijnej dyrektywy. Polska jest opóźniona względem innych krajów UE – projekt ustawy wciąż czeka na ścieżkę legislacyjną. Przedsiębiorstwa mają mieć zaledwie pół roku na dostosowanie się do nowych regulacji.
Szczyt klimatyczny w brazylijskim Belem odbędzie się bez udziału Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa skupia się na współpracy bilateralnej i tradycyjnych źródłach energii. Udział zapowiedziało jedynie 57 przywódców państw, co stawia pod znakiem zapytania globalne zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu.
Czytaj więcej
W negocjacjach klimatycznych Chiny nie mają dziś realnej przeciwwagi, ani ze strony USA, ani ze s...
Francuski parlament odrzucił propozycję wprowadzenia 2-procentowego podatku od majątku powyżej 100 mln euro. Projekt miał przynieść budżetowi nawet 20 mld euro rocznie. Premier Sebastien Lecornu nie zamierza ustępować lewicowej opozycji, co grozi kolejnym kryzysem politycznym i pogłębiającym się chaosem we Francji.
Czytaj więcej
Francuska Partia Socjalistyczna, która nie zagłosowała za dwoma wnioskami o wotum nieufności dla...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas