11 min. 14 sek.

UE i Chiny łagodzą napięcia handlowe. Szczyt klimatyczny bez udziału USA?

Europa i Pekin szukają kompromisu ws. surowców krytycznych, polskie firmy szykują się na unijną dyrektywę o cyberbezpieczeństwie, a światowi liderzy rezygnują z udziału w szczycie klimatycznym w Brazylii.

Publikacja: 03.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

UE i Chiny rozmawiają o surowcach krytycznych

Bruksela i Pekin próbują załagodzić skutki zaostrzenia chińskich ograniczeń eksportowych. Po rozmowach z chińskimi dyplomatami unijny komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič poinformował, że wstrzymanie przez Chiny kontroli eksportowych – wynegocjowane wcześniej przez USA – obejmie również Europę. Wspólne prace nad stabilizacją łańcuchów dostaw mają zapobiec przyszłym napięciom gospodarczym. W tle rozmów znalazła się także kwestia chipów dla branży motoryzacyjnej – chińscy dostawcy Nexperii wznowią wysyłkę półprzewodników do Europy, co chwilowo uspokaja rynek.

Polskie firmy niegotowe na unijną dyrektywę o cyberbezpieczeństwie

Jak informuje „Rzeczpospolita”, nowe przepisy Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dotkną ponad 40 tys. podmiotów w Polsce, w tym administrację publiczną i sektor ochrony zdrowia. Eksperci ostrzegają, że także firmy z łańcuchów dostaw będą musiały spełnić wymogi unijnej dyrektywy. Polska jest opóźniona względem innych krajów UE – projekt ustawy wciąż czeka na ścieżkę legislacyjną. Przedsiębiorstwa mają mieć zaledwie pół roku na dostosowanie się do nowych regulacji.

Światowi liderzy omijają szczyt klimatyczny COP30

Szczyt klimatyczny w brazylijskim Belem odbędzie się bez udziału Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa skupia się na współpracy bilateralnej i tradycyjnych źródłach energii. Udział zapowiedziało jedynie 57 przywódców państw, co stawia pod znakiem zapytania globalne zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu.

Francja odrzuca podatek dla najbogatszych

Francuski parlament odrzucił propozycję wprowadzenia 2-procentowego podatku od majątku powyżej 100 mln euro. Projekt miał przynieść budżetowi nawet 20 mld euro rocznie. Premier Sebastien Lecornu nie zamierza ustępować lewicowej opozycji, co grozi kolejnym kryzysem politycznym i pogłębiającym się chaosem we Francji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie

