Nowoczesne technologie wspierają ubezpieczycieli i ich klientów

Wejście Polski do Unii Europejskiej zmieniło działanie każdej branży, w tym ubezpieczeń. Po pierwsze, wprowadzenie przepisów związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej miało wpływ na rynek ubezpieczeń. Firmy dostosowały się i stale dostosowują do standardów oraz formalnych wymogów unijnych, co wpływa na ich działalność i sposób kreowania oferty. Przepisy prawne wprowadzają nowe wymagania dotyczące ochrony konsumentów i danych, wymogi dotyczące bezpieczeństwa finansowego oraz raportowania.

Produkty ubezpieczeniowe przeszły w tym czasie zmiany. Firmy konkurowały ze sobą coraz lepszym zakresem ochrony, szukając przewag, ale też sposobu, by zachęcić klienta do ubezpieczenia się. Mało kto z nas pamięta jeszcze polisy mieszkaniowe tylko na ryzykach nazwanych. Tymczasem formuła all risk w ubezpieczeniach mieszkaniowych w tym roku wchodzi w okres swojej dojrzałości, czyli będzie obchodzić swoje 18. urodziny.

W czerwcu 2006 r. Generali jako pierwsza firma wprowadziło na rynek ubezpieczeń domów i mieszkań produkt „od wszystkich ryzyk”. W tym czasie wzrosła też liczba oferowanych usług assistance i świadomość klientów w ich wykorzystaniu. Również ubezpieczenia na życie przeszły swoją drogę i obecnie ubezpieczyciele skupiają się na ubezpieczeniach ochronnych. Pandemia uświadomiła nam, jak ważne jest życie i zdrowie.

W ciągu tych lat obserwowaliśmy mocny trend w kierunku dbałości o konsumentów. Z jednej strony to wspomniane przepisy unijne, ale z drugiej to działania realizowane przez firmy, by pozyskać i zatrzymać klienta na dłużej. Zatem słowo „klient” wymieniane jest obecnie przez wszystkie firmy, nie tylko ubezpieczeniowe, a dbałość o klienta i budowanie trwałych relacji z nim stanowi podstawę strategii.