Mówiąc o perspektywach, zwróciła uwagę, że prognozowany na najbliższe lata poziom wzrostu gospodarki o 3–4 proc. może nie wygląda spektakularnie na tle historycznych wyników 5–6 proc., ale na tle innych krajów (prognozy 1–2 proc.) jest bardzo dobry.

– To będzie czas, w którym Polska będzie należeć do najszybciej rozwijających się gospodarek i kiedy będziemy domykać lukę dzielącą nas od innych, choćby pod względem PKB per capita. Natomiast będzie to następować w dużo trudniejszych warunkach. Wyzwaniem będzie m.in. rynek pracy czy zmieniająca się pozycja w Unii: z biednego państwa będącego największym beneficjentem funduszy UE będziemy się przesuwać na koniec tej kolejki – podkreśliła.

Dodała, że wyzwaniem dla państwa i biznesu będzie pojawiający się, także w UE, trend wspierania przez kraje własnych przedsiębiorstw poprzez ulgi, subwencje czy transfery. W lepszej sytuacji są tu kraje bogatsze. – Patrząc perspektywicznie, jest jednak więcej plusów niż minusów, szklanka zdecydowanie jest w połowie pełna. Nasz punkt startowy na kolejną dekadę czy dwie jest bardzo dobry, mamy dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę – wskazała ekspertka.

Uczestnicy debaty mówili także o przyjęciu wspólnej waluty. Zgodzili się, że euro byłoby korzystne i dla gospodarki, i dla biznesu, ale wskazali, że w ostatnich latach w Polsce temat ten został całkowicie zarzucony.

Opinia partnera