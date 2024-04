Tyle że możliwość pozyskania legalnej pracy oznacza exodus siły roboczej. Powiększa katastrofę demograficzną Europy Środkowo-Wschodniej. Wyjechało stąd 18 mln ludzi. Procentowo największe straty ponosi Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i kraje bałtyckie. Ale to też 2,4 mln emigrantów z Polski po roku 2004, na stałe, nie licząc milionów pracowników sezonowych. Wciąż kusi przepaść pomiędzy średnią roczną zarobków w Unii (33,5 tys. euro w roku 2021) i w Polsce (14,4 tys. euro), chociaż różnica maleje. Co gorsza, to nie tylko ubytek rąk do pracy, to „brain drain”, bo najłatwiej znaleźć szanse zawodowe na Zachodzie najlepiej wykształconym.

Cieniem kładą się na bilansie naszego członkostwa i postrzeganiu Unii inicjatywy forsowane pod koniec obecnego mandatu Parlamentu Europejskiego. Stanowią pożywkę antyeuropejskiego populizmu. Niewątpliwa potrzeba większej sprawczości UE w obliczu zewnętrznych zagrożeń znalazła wyraz w projekcie zmian traktatowych idących zbyt daleko w odejściu od zasady jednomyślności we wrażliwych obszarach polityki zagranicznej i obronnej.

W propagandzie PiS równało się to budowie federalnej Europy pod dyktando Niemiec. Pakiet Fit for 55, czyli prawne oprzyrządowanie Zielonego Ładu, jest niezwykle wymagający i kosztowny dla kraju opóźnionego w transformacji energetycznej, w którym przez ostatnie lata obowiązywał patriotyczny stosunek do węgla. Wreszcie pakiet migracyjny – kwestia beznadziejnie zakłamana w debacie publicznej w Polsce. Wszystkie te inicjatywy żywiły antyunijną propagandę. Wszystkie będą ważne dla Polski i Europy w następnym 20-leciu naszej obecności w Unii.

Zamykamy pierwsze 20-lecie i wchodzimy w następne z bagażem wojny w Ukrainie. Rok pierwszy agresji uczynił z Polski mocarstwo humanitarne, podziwiane w całym świecie. Rok 2023 przyniósł konflikt o ukraiński eksport rolny, co w przykry sposób ciąży na wzajemnym postrzeganiu. Rykoszetem ciąży na postrzeganiu UE, która przedłużyła bezcłowy import do roku 2025.

Na tle sąsiadów

Każdy ma prawo do własnego osądu 20-lecia w UE i całego okresu naszej transformacji ustrojowej po roku 1989. Obawiam się, że o poczuciu porażki lub sukcesu bardziej decyduje porównanie z sąsiadami niż obiektywne, mierzalne wskaźniki. Te jednoznacznie wskazują, że Polska ściga Zachód. Wchodziliśmy do UE z PKB na głowę mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) na poziomie 46 proc. średniej unijnej, dochodząc do 80 proc. w roku 2023. Prześcignęliśmy Chorwację, Węgry, Słowację i Grecję, które wtedy nas przewyższały.