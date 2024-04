Już pierwszy weekend kampanii wyborczej pokazał cele i strategie najważniejszych sił politycznych. Koalicja Obywatelska mówi o PiS jako sojuszniku Putina i podkreśla swoje europejskie kompetencje, Lewica mówi o załatwianiu spraw bliskich ludziom w Europie, a PiS stawia na hasła obrony Polaków przed Zielonym Ładem, paktem migracyjnym i nie tylko.

Każdą kampanię wyborczą profesjonalne sztaby poprzedzają szeregiem badań, które wpływają na kampanię (ale nie są przesądzające), wobec kolejnych działań politycznych.

A jaki obraz nastrojów wobec UE na progu eurokampanii wyłania się z badań, które poznała „Rzeczpospolita”, a które przeprowadziła w dniach 16–18 kwietnia pracownia IPSOS (próba – 1004 osoby, metoda CATI/CAWI) dla More in Common Polska? Uderza, że 66 proc. ankietowanych twierdzi, że Polska jest silniejsza dzięki członkostwu w Unii, przeciwnego zdania jest 24 proc. – tyle osób twierdzi, że członkostwo w UE Polskę osłabia. – Widać wyraźnie, że większość Polaków widzi wielką wartość do przynależności do Wspólnoty. – To daje nam poczucie siły, większej pewności i stabilności w niespokojnych czasach. Dla nich krytyka poczynań Unii, np. w sprawie Zielonego Ładu, nie jest motywowana chęcią zniesienia albo opuszczanie UE, ale jej naprawienia – mówi nam Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska.

Podejście Polaków do Unii Europejskiej. Podziały w elektoratach

Uderzające jest to, jak bardzo podziały w podejściu do UE przebiegają po liniach partyjnych. To równie wpływa na strategie najważniejszych sił, w tym PiS. I tak w PiS 47 proc. uznaje, że członkostwo w UE Polskę wzmacnia, a 45 proc., że jest odwrotnie.