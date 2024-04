Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Szułdrzyński: Co sprawiło, że jesteśmy Zachodem Popatrzmy na Serbię, Ukrainę czy Białoruś, by nabrać pokory i uznać, że wcale nie musiało się wydarzyć to, co się wydarzyło. Tymczasem Polska jest dziś wymieniana jako kraj, który skutecznie przeprowadził transformację, potrafił mądrze wykorzystać swoje członkostwo w UE. Wiele krajów byłego bloku wschodniego poradziło sobie znacznie gorzej niż my.

Reformy nie do uniknięcia

Aby jednak przyjęcie kolejnych państw do Unii się powiodło, musimy zadbać o to, by nasza Unia Europejska zachowała zdolność do działania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W tym celu będziemy ją konsekwentnie dalej rozwijać, mimo że – jak to bywa w dużej rodzinie – ciągle toczymy usilne zmagania, w jaki sposób to robić. Skarbnica doświadczeń zgromadzonych przez państwa członkowskie, które przystąpiły do UE od roku 2004 i które z powodzeniem przeszły długi proces transformacji, ma przy tym bardzo szczególną wartość.

Aby nasza unia wolności mogła sprostać temu pokoleniowemu zadaniu, musimy ją zreformować. Moim zdaniem wpisuje się w to ograniczenie możliwości weta w Radzie. W Unii liczącej w przyszłości ponad 35 członków także musimy zachować zdolność do działania. Oznacza to również częstsze podejmowanie decyzji znaczną większością głosów, a nie jednogłośnie. Nawet jeśli miałoby to oznaczać, że Niemcy – jak każde inne państwo członkowskie – mogą zostać przegłosowane. Musimy w sposób zdecydowany wspólnie podjąć kwestię rozszerzenia i reform.

Wykazanie się odważną odpowiedzialnością oznacza dzisiaj, że przygotowujemy teraz naszą Unię Europejską na przyjęcie jeszcze w tej dekadzie nowych państw członkowskich. Tak by ludzie znów mogli paść sobie w ramiona przy dźwiękach hymnu Europy, zjednoczeni w naszej coraz większej europejskiej rodzinie.