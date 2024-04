- Dlatego uważam, że będzie to przyjazd na granicę, zrobienie zdjęć, maksimum, na co ich stać – powiedział Wołodymyr Bicak. Zaapelował do mieszkańców Sum, aby nie wpadali w panikę, ponieważ ukraińskie formacje wojskowe i ochotnicze są gotowe do obrony regionu w sytuacjach awaryjnych.

Przygotowania do majowej ofensywy?

W ostatnim czasie rosyjskie siły okupacyjne nieustannie ostrzeliwują przygraniczne tereny obwodu sumskiego i charkowskiego.

Cytowane przez „Financial Times” ukraińskie źródła podają, że Rosja zaplanowała na koniec maja ofensywę, a przed tą operacją przeprowadza ataki rakietowe na Charków i inne strategicznie ważne miasta, „zmiękczając pole bitwy”.

Niemiecki „Bild” z kolei, cytując anonimowe źródło z Sił Zbrojnych Ukrainy pisze, że obawiają się one uderzenia Rosji na Charków siłą 20-40 tys. żołnierzy.

Ekspert wojskowy Ihor Romanenko twierdzi z kolei, że zdobycie Charkowa od dziesięciu lat jest świętym celem okupacyjnej Rosji. Romanenko uważa jednak, że agresor nie będzie w stanie tego zrealizować, bo brakuje mu sił i środków, choć w dalszym ciągu będzie wywierał presję na miasto atakami rakietowymi, dlatego potrzebuje dodatkowej ochrony.