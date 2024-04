– W praktyce wdrożenie regulacji unijnej w zakresie podatku minimalnego spowoduje przebudowanie wielu systemów podatkowych. Realnie bowiem przełoży się na zmiany w kształtowaniu polityki gospodarczej, którego istotnym elementy w wielu państwach, w tym w Polsce był system podatkowy. Podatek minimalny może spowodować, że Polska, która od lat stosuje rozmaite zachęty podatkowe do inwestowania stanie się mniej konkurencyjna – zauważa Przemysław Pruszyński.

W ocenie eksperta bez względu na to jak w szczegółach będzie wyglądało opodatkowanie globalnym podatkiem minimalnym w Polsce, rząd nie może tracić z oczu także kwestii konkurencyjności naszej gospodarki.

– To, że szeroka koalicja krajów dostrzegła problem unikania opodatkowania przez wielkie międzynarodowe korporacje i zagrożenia erozją podatkową ich systemów ze strony tzw. rajów podatkowych to jedna strona medalu. Druga jest taka, że stojąc u progu tak wielkiej reformy podatkowej, która pozbawia państwa ich narzędzi podatkowych, muszą się zastanowić co będą w stanie zaoferować firmom coś w zamian. Zwłaszcza, że już mamy sygnały, iż niektóre bogate państwa pracują nad rozwiązaniami, które dadzą firmom bonusy niwelujące częściowo ubytki spowodowane podatkiem wyrównawczym – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Podatek minimalny a system podatkowy

Wątpliwości co do tego, że wdrożenie globalnego podatku minimalnego wiąże się z ryzykiem spadku atrakcyjności inwestycyjnej Polski nie ma również Joanna Kociołek-Ziemba doradczyni podatkowa z kancelarii DZP Domański, Zakrzewski,Palinka.

– Może on zneutralizować efekt ulg podatkowych i zwolnień strefowych, które są jednym z czynników motywujących inwestorów do rozpoczęcia działalności właśnie w Polsce. Dodając do tego także problem braku stabilności polskich przepisów podatkowych oraz wysoki poziom ich skomplikowania, istnieje obawa, że całokształt okoliczności zniechęci zagraniczne koncerny do inwestowania w naszym kraju – zauważa Joanna Kociołek-Ziemba.