Dlaczego tak się stanie? Jak tłumaczy Michał Stępień, doradca podatkowy w PwC, zasady nowej ustawy są takie, że kwoty wykorzystanych ulg będą obniżać efektywną stawkę podatkową mającą wpływ na wysokość podatku wyrównawczego. A gdy w danym kraju będzie niższy efektywny podatek, tym większe ryzyko zapłaty wyrównawczego podatku minimalnego. – W przypadku inwestycji z tzw. substancją biznesową, czyli tam gdzie jest duża wartość środków trwałych i duża wartość wynagrodzeń pracowników, skutki będą mniejsze, ale nie do końca zawsze neutralne – przewiduje Stępień.

Z nieoficjalnych zapowiedzi MF wynika, że system dzisiejszych ulg (w tym na badania i rozwój, na robotyzację czy w SSE) będzie w najbliższych miesiącach nieco zmieniony, by „dopasować się” do nowej daniny globalnej i sprawić, by na nią nie wpływały. - Efekt ten można osiągnąć albo wprowadzających ich gwarantowaną zwrotność w ciągu 4 lat od ich nabycia, albo możliwość ich zbycia do innego podatnika - ocenia Maksymilian Białek, doradca podatkowy w Deloitte. Zastrzega on jednak, że obydwa rozwiązania wymagają gruntownych analiz, nie tylko merytorycznych, ale także dotyczących możliwości budżetowych kraju.

Prawa nabyte będą chronione

Wprawdzie korzystanie z polskich ulg będzie czynnikiem niekorzystnym dla podatników przy kalkulacji podatku minimalnego, ale w art. 130 ustawy przewidziano swoistą zasadę ochrony praw nabytych. – Przepis ten pozwoli na rozliczenie aktywów z tytułu podatku odroczonego od korzyści podatkowych uzyskanych przed objęciem Polski przepisami o podatku minimalnym. Chodzi o rozliczenie w kalkulacjach tej daniny w latach kolejnych – wyjaśnia Maksymilian Białek. Dodaje, że wchodzą tu w grę takie korzyści jak straty podatkowe, SSE, PSI, nadwyżka ulgi na badania i rozwój itp.

Próżno jednak w treści projektowanego art. 130 ustawy szukać typowo prawniczego pojęcia „ochrona praw nabytych”. Zresztą cały dokument jest napisana językiem pojęć raczej ze sfery rachunkowości, niż prawa podatkowego. - Aby właściwie zrozumieć pojęcia przyszłej ustawy dla celów praktycznych, konieczna jest w firmach współpraca prawników i księgowych – sugeruje Michał Stępień.

Nowy podatek od 2025 roku albo wcześniej

Globalny podatek wyrównawczy jest wprowadzany na podstawie europejskiej dyrektywy 2022/2523. Polska spóźnia się z jej implementacją, bo co do zasady państwa członkowskie powinny były ją wprowadzić do końca 2023 r. Co do zasady ustawa ma wejść w życie z początkiem 2025 r. Jednak w projekcie MF zastosowało trik, pozwalający uznać, ze dyrektywa została wdrożona na czas. Zapisano bowiem opcję dobrowolnego stosowania podatku minimalnego już od roku obrotowego w danej firmie, który zaczyna się po 31 grudnia 2013 r.