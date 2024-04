Sposób na milion. Polskie firmy słyną z tego w UE

Fast App – tak nazywała się platforma low-cod, czyli narzędzie dla programistów oferowane przez Fabrity Holding (d. K2 Holding) firmom.

Reklama

– Za domenę internetową Fast App zażądano od nas 1,5 mln zł. Zdecydowaliśmy się na rebranding – zdradza Tomasz Burczyński, szef Fabrity.

O czym warto pamiętać, uruchamiając biznes z wykorzystaniem konkretnego znaku towarowego

To dlatego Fast App zmienia się w Fastive. Burczyński tłumaczy, że przy wyborze starano się, aby nazwa była podobna do wcześniejszej. - Klienci przyzwyczaili się do poprzedniej nazwy i jej używali wewnętrznie – mówi.

Czytaj więcej Biznes Znak towarowy unijny, polski, a może oba? Na terytorium Polski występują dwa prawa do oznaczenia, tj. polski znak towarowy (przyznawany decyzją Urzędu Patentowego RP) oraz znak towarowy Unii Europejskiej (udzielany w drodze decyzji EUIPO). Podstawowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy decyzji o wyborze prawa, to zakres terytorialny korzystania z oznaczenia oraz koszty związane z rejestracją.

To tylko jeden z przykładów pokazujących, o czym warto pamiętać uruchamiając biznes z wykorzystaniem konkretnego znaku towarowego. Gdy już upewnimy się, że internetowa domena o takim samym brzmieniu jest wolna i ją zarezerwujemy, warto również zarejestrować znak i objąć go ochroną prawną.