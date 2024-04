Sprawa sędziego Ferka nie powinna trafić do IOZ

Trzecia sprawa dotyczyła sędziego Macieja Ferka z Sądu Okręgowego w Krakowie. To jeden z bardziej aktywnych obrońców konstytucji i praworządności za rządów PiS. Jego dyscyplinarka obejmowała takie same zarzuty, jak w przypadku sędziego Chmielewskiego, a postawił je zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik. Nie zdążył jednak złożyć wniosku o ukaranie, bo sprawę Ferka przejął nadzwyczajny rzecznik dyscyplinarny powołany przez ministra Adama Bodnara. Wycofał on dyscyplinarkę z IOZ, a zatem sprawa nie została merytorycznie rozpoznana i została umorzona.

Sędzia Wiesław Kozielewicz, który i w tej sprawie przewodniczył składowi IOZ, podkreślał, że minister sprawiedliwości może powoływać swoich nadzwyczajnych rzeczników dyscyplinarnych i mogą oni przejmować sprawy na każdym etapie postępowania. Dodał jednak, że wniosek o ukaranie sędziego Ferka w ogóle nie powinien trafić do sądu.