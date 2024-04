Kiedy ruszy KSeF? Ministerstwo Finansów podało odległy termin

Jak zapowiedział na piątkowej konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański, Krajowy System e-Faktur zostanie uruchomiony w dwóch fazach. Firmy o obrotach powyżej 200 mln zł rocznie będą musiały rozpocząć e-fakturowanie od 1 lutego 2026 r. Obowiązek ten dla pozostałych firm pojawi się 1 kwietnia 2026 r.

Odsunięcie startu KSeF aż do 2026 r to efekt – jak to zaznaczył Domański – fatalnej jakości technicznej systemu, który zaczął szykować jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. - Groziło to paraliżem gospodarki – stwierdził minister. Dodał, że wykryte w wyniku audytu technicznego nieprawidłowości są tak duże, że prace nad architekturą systemu trzeba będzie zaczynać niemal od zera.

Przedsiębiorcy na tym nie stracą

Jednak dla przedsiębiorców, którzy już zaczęli przygotowywać swojej systemy księgowe do nowego systemu, nie musi to oznaczać pracy od nowa. - Będziemy dążyć do tego, aby na zewnątrz zbytnio tego nie zmieniać, aby interfejsy zewnętrzne się nie zmieniły – powiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Raport z audytu, o objętości 350 stron, ma być tylko częściowo ujawniony. Jak zaznaczył Łoboda, duża jeg część odnosi się do tzw. infrastruktury krytycznej MF, dotyczącej bezpieczeństwa państwa. Jednak, według Łobody, mogą zostać ujawnione te fragmenty, któe dotyczą spraw technicznych istotnych dla podatników szykujących się do wdrożenia KSeF.