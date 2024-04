Opublikowany we środę wieczorem na stronie internetowej resortu finansów dokument nie jest jeszcze projektem ustawy, choć w jego treści zawarto propozycje konkretnych sformułowań w ustawie o podatku od towarów i usług. Ma nastąpić też ważna zmiana w ustawach o podatkach dochodowych: faktury wystawione wbrew obowiązkowi e-fakturowania nie będą mogły dokumentować kosztów dla CIT i PIT.

Dokument dotyczący KSeF zawiera najważniejsze ustalenia z serii spotkań konsultacyjnych, jakie odbyły się w MF w ostatnich tygodniach. Na razie nie określono tam jeszcze daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF, ale ministerstwo potwierdza po raz kolejny, że nastąpi to po 2024 roku, a dokładny termin zostanie podany na przełomie kwietnia i maja br.

MF zaprosiło do nadsyłania opinii o opublikowanych założeniach do 19 kwietnia. Wtedy dopiero mają zostać sfinalizowane prace nad projektem, a do Sejmu ma on trafić w maju br.

Konsument poda kod QR

W samym dokumencie wspomniano o szeregu ustaleń dotyczących technicznej strony funkcjonowania KSeF. Potwierdzono, że w ustawie ma się znaleźć opcja wystawiania faktur w trybie offline, gdy dostęp do systemu byłby utrudniony. Wspomniano też o szeroko dyskutowanym problemie tzw. faktur konsumenckich, tj. wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Konsument ma mieć zapewniony dostęp do e-faktury poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem.