Na ile lat wojny wystarczy Ukrainie konfiskata wszystkich rosyjskich aktywów

„To, ile Kijów będzie potrzebował w przyszłości, zależy od rodzaju wojny, jaką toczy. Kampania obronna będzie tańsza niż próba wypędzenia Rosji z dużych terytoriów. Jednak w obliczu zwiększania przez Kreml wydatków wojskowych Ukraina prawdopodobnie będzie potrzebować co roku przynajmniej kwotę 88 miliardów euro przyznanych jej przez sojuszników na rok 2023” - konkluduje agencja.

Jak wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa?

W publikacji zauważono, że głównym sposobem zdobycia przez Ukrainę większej ilości pieniędzy jest objęcie zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów o wartości ponad 300 miliardów dolarów. Pomysły obejmują konfiskatę aktywów, wykorzystanie ich do wspierania pożyczek, jakie kraje zachodnie udzieliłyby Ukrainie lub przetransferowanie do Kijowa generowanych przez nie odsetek.



„Pozyskanie 320 miliardów dolarów dla Kijowa to zupełnie inna sprawa. Dzięki temu wojna będzie finansowana co najmniej do końca 2028 roku. Jeśli do tego czasu walczące strony zatrzymają lub zamrożą konflikt, Ukraina będzie mogła część tych pieniędzy przeznaczyć na odbudowę gospodarki, co jak szacuje Bank Światowy, będzie kosztować 486 miliardów dolarów” - pisze Reuters.