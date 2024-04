Mały i średni biznes dobrze ocenia polskie członkostwo w UE

Czytaj więcej Gospodarka Raport PIE. Co nam dało członkostwo w UE? Gdzie mamy największe zaległości? Dzięki akcesji nasze PKB w przeliczeniu na mieszkańca jest o 40 proc. wyższe, wzrósł także udział polskiej gospodarki w globalnych łańcuchach dostaw. Ale potrzeba więcej innowacji i poprawy jakości życia – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny.

Korzystanie z dotacji lub pożyczek z funduszy Unii Europejskiej różnicuje ocenę zarówno członkostwa w UE, jak i zmian, jakie zaszły w Polsce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej pomocy zdecydowanie lepiej oceniają oba te aspekty. 88 proc. firm, które skorzystały z funduszy unijnych ocenia pozytywnie nasze członkostwo w UE, a 90 proc. pozytywnie patrzy na zmiany, jakie zaszły w dwóch ostatnich dekadach.

– W 2003 r. firmy leasingowe w Polsce udzieliły finansowania środków trwałych o łącznej wartości 10,5 mld zł. W ciągu dwóch dekad ta wartość wzrosła niemal dziesięciokrotnie i w 2023 r. wyniosła 102,5 mld zł. Oczywiście za tę dynamikę nie odpowiada tylko nasze członkostwo w Unii, ale bez wątpienia przyczyniło się ono do odważniejszych inwestycji firmowych – komentuje Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Dobrze oceniane unijne dotacje

W badaniu zleconym przez EFL widać duże zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami lub pożyczkami z funduszy UE w przyszłości. 58 proc. badanych przedsiębiorców deklaruje chęć skorzystania z nich. Co ważne, wcześniejsze korzystanie z dotacji lub pożyczek unijnych istotnie różnicuje podejście do takiej pomocy w przyszłości. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z takiego wsparcia znacznie częściej deklarują ponowne wnioskowanie o nie w przyszłości. 89 proc. firm, które do tej pory dostały dotację lub pożyczkę z UE, zamierza to również zrobić w przyszłości, podczas gdy tylko 37 proc. firm niekorzystających do tej pory z dotacji lub pożyczek wyraża taką gotowość na przyszłość.

Plany na skorzystanie z dotacji lub pożyczek z funduszy UE zdecydowanie rzadziej mają mikroprzedsiębiorstwa (33 proc.), częściej średnie firmy (73 proc.).