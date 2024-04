Premie i nagrody zaburzyły dane o średniej płacy. Kto dostał najwięcej?

Gdzie płace są najwyższe, a gdzie najniższe?

Przy przeciętnym rocznym wzroście płac o 12 proc. w porównaniu do marca zeszłego roku w jedenastu działach płace są wyższe o mniej niż 10 proc.: od 2,3 proc. w przedsiębiorstwach produkujących metale (przeciętna to ponad 8,3 tys. zł), przez 6,8 proc. w firmach produkujących komputery i wyroby elektroniczne (średnia płaca to 8,4 tys. zł) do 9,8 proc. w specjalistycznych firmach budowlanych (7,4 tys. zł).

W pięciu zaś działach jest to ponad 15 proc. od 15,1 proc. w wodociągach i kanalizacji (ok. 7,4 tys. zł) do 21 proc. w budownictwie mieszkaniowym (także ok. 7,4 tys. zł).



Nie zmienia się rozpiętość plac pomiędzy branżami. Wynosi ponad 200 proc. Najwięcej zarabia się przeciętnie (powyżej 11 tys. zł) w: IT i firmach telekomunikacyjnych, energetyce, farmacji, górnictwie, branży tytoniowej oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością profesjonalną, techniczną i naukową (kancelariach prawnych, firmach księgowych i architektonicznych, doradczych i zajmujących się zarządzaniem) – ponad 12 tys. zł.



Są jednak branże, w których płaca jest niższa niż 6,5 tys. zł: w firmach produkujących odzież (5,3 tys. zł), branży tekstylnej (6,1 tys. zł), meblarskiej (6,15 tys. zł), turystyce i handlu detalicznym (6,2 tys. zł), czy u producentów wyrobów z drewna i wykliny (6,48 tys. zł).