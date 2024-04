Sąd Najwyższy odpowiedział na kluczowe pytania w sprawach frankowiczów

Inaczej na rolę SN patrzy Henryk Walczewski, sędzia sądu frankowego:

— Uchwała zmierzająca do wyjaśnienia nadal aktualnych i społecznie doniosłych wątpliwości prawnych nie będzie spóźniona. Dyrektywa konsumencka (93/13) odsyła do prawa krajowego, którego wykładnia należy do SN, gdzie TSUE nie ma właściwości. Sąd Najwyższy może więc się skupić nad tym, jak przywrócić równowagę praw i obowiązków stron zaburzoną w umowie kredytowej.

Do tej równowagi nawiązuje też prof. Maciej Gutowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, adwokat:

— TSUE wskazał minimalne granice ochrony konsumenta wynikające z dyrektywy konsumenckiej, a przełożenie ich na grunt prawa polskiego należy do sądów polskich i to one powinny dostosować ustanowiony przez TSUE poziom ochrony do reguł prawa polskiego. Określony przez TSUE poziom ochrony konsumenta wymaga racjonalizacji, bo dzisiaj wahadło jest zbyt mocno wysunięte w kierunku frankowiczów.

Zasada prawna

Uchwała całej Izby SN (wystarczy obecność jej połowy sędziów i przegłosowanie większością) z chwilą jej podjęcia uzyskuje moc zasady prawnej. To oznacza, że jeżeli jakikolwiek skład Sądu Najwyższego zamierza odstąpić od zasady prawnej, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi całej izby, a odstąpienie od zasady prawnej wymaga ponownego rozstrzygnięcia w drodze uchwały odpowiednio przez właściwą izbę, połączone izby lub pełny skład SN. W praktyce taka zasada dość długo obowiązuje, a sądy powszechnie ją stosują, gdyż sprzeczny z zasadą wyrok będzie – jeśli trafi do SN – uchylony.