Czytaj więcej Podatki Jakie pomysły na podatki mają partie polityczne? W szczegółach okazuje się, że nie będzie radykalnego uproszczenia. Wyborców na ogół interesuje nie tylko to, czy władze obiecają im jakieś świadczenia. Chcą wiedzieć też, ile z ich kieszeni wyciągną w postaci podatków. Dlatego zadaliśmy poniższe pytania komitetom startującym w wyborach: 1) czy składki do ZUS powinny być dobrowolne? 2) czy i jak kwota wolna w PIT powinna być regularnie waloryzowana? 3) czy należy utrzymać tzw. minimalny CIT dla spółek wykazujących rentowność poniżej 2 proc.?

Sezonowe obniżki

Na nasze pytania odpowiedziały sztaby wyborcze wszystkich partii, oprócz rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. I choć w ostatnich latach tworzony przez PiS rząd obniżał sezonowo VAT na żywność czy paliwa, to nie zdecydował się na generalny powrót do podstawowych stawek tego podatku. Nie powrócił też do projektu zupełnie nowej ordynacji podatkowej, opracowanej przez specjalną Komisję Kodyfikacyjną pond cztery lata temu. Wprawdzie kilka miesięcy temu w Ministerstwie Finansów powstał projekt sporych zmian w ordynacji (dotyczący m. in. przeniesienia ciężaru kontroli podatkowych na elektroniczne czynności sprawdzające), ale prace nad nim przerwano. Rząd PiS nie zdradzał w ostatnich latach zamiarów reformy podatku od nieruchomości.

Koniec tymczasowości

Przypomnijmy, że obowiązujące stawki VAT 23 proc. (podstawowa) i 8 proc. (obniżona) mają tymczasowy charakter. Owa tymczasowość trwa już od 2011 r. Co do zasady w ustawie o VAT zapisano automatyczny powrót do nominalnych stawek po osiągnięciu niskiego poziomu długu publicznego w stosunku do PKB, ale w trakcie rządów PiS zmieniano ten mechanizm. Teraz obowiązuje przepis zakładający, że stawki wrócą do nominalnego poziomu, jeżeli w 2024 r. i latach następnych relacja wydatków na obronność do PKB spadnie poniżej 3 proc. Parlament może oczywiście ten przepis usunąć, bo nie ma on sztywnego umocowania w konstytucji.

W zasadzie wszystkie partie opowiadają się za powrotem do stawek 22 i 7 proc. Konfederacja proponuje wręcz dalszą obniżkę – do 21 i 5 proc.

– Podatki pośrednie uderzają nieproporcjonalnie boleśnie w konsumentów o niskich i średnich dochodach – uważa Marek Kacprzak, rzecznik Lewicy. Jego partia także nie wyklucza obniżki poniżej poziomów 22 i 7 proc.